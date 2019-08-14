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Около 400 военнослужащих из 21 государства стали участниками АрМИ в Бресте

15.08.2019 12:36 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Около 400 военнослужащих из 21 государства стали участниками АрМИ в Бресте
Фото из архива

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов Армейских международных игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие министр обороны Беларуси Андрей Равков, министр обороны Сербии Александр Вулин, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, послы России и Китая, руководители делегаций стран - участниц игр, военнослужащие.

На полигоне Брестский во время Армейских международных игр с 3 по 15 августа состоялись два конкурса - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Победителями в обоих состязаниях стали команды снайперов и разведчиков из Беларуси. В целом же в соревнованиях приняли участие около 400 военнослужащих из 21 государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов Армейских международных игр,...
 
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