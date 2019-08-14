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Уникальную книгу об Антарктике передали в фонд Центральной научной библиотеки НАН

15.08.2019 12:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимитированное издание книги "Antarctica" канадской компании Nahanni Productions Inc. поступило в фонд Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Издание передано в дар главе правительства Беларуси по случаю 60-й годовщины подписания Договора об Антарктике, празднование которой состоялось в рамках XLII Консультативного совещания по Договору об Антарктике 1-11 июля 2019 года в чешской Праге. Принято решение о передаче издания на хранение в Национальную академию наук Беларуси, чтобы с ним могли ознакомиться все заинтересованные.

"Antarctica" является одним из самых изысканных произведений книжного искусства нашего времени. Оформленное в традициях старинного переплета, а также содержащее эксклюзивные архивные материалы издание получило 19 международных наград за великолепное исполнение и ручную работу - больше, чем любая другая современная книга. Среди этих наград - "Лучший в мире фотоальбом", премии "Золотые чернила" в номинации "Изящные издания", "Выдающаяся книга года" в номинации "Лучшее книжное оформление ручной работы", премия Бенджамина Франклина за лучшее печатное издание в мире. Десять лет напряженных усилий воплотились в тираж 1 тыс. экземпляров, из которых 950 пронумерованы и индивидуально подписаны авторами", - отметили в пресс-службе.

Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН стала обладательницей экземпляра №701. Том весит примерно 12,5 кг (27,6 фунтов), что равно массе двухлетнего ребенка. В книге 336 страниц, она содержит 345 фотографий, сделанных авторами - супругами Пэтом и Розмари Киу. "Эксперты по полярным исследованиям и искусству утверждают, что нет другого опубликованного портфолио Антарктиды, которое могло бы сравниться с творчеством Киу. За эту работу Пэт и Розмари были удостоены звания "Фотограф природы года" и "Лучшая книга по фотографии в мире" от Международного комитета по фотографии. Каждое изображение книги размещено на роскошной плотной бумаге с использованием светостойких пигментов и литографии с самым высоким разрешением", - добавили в пресс-службе.

Блоки всех экземпляров книги сшиты вручную и одеты в марокен - мелкозернистую козью кожу. Это имитация художественных переплетов, которые изготавливались в Венеции в XV веке. Каждый экземпляр помещается в прочную льняную и бархатную архивную коробку.

Книга будет доступна в читальном зале отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимитированное издание книги "Antarctica" канадской компании Nahanni Productions Inc. поступило в фонд Центральной научной библиотеки имени Якуба...
 
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