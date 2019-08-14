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К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий

15.08.2019 12:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий
Фото из архива

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий, сообщила журналистам заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"73 новых учебных издания запланированы к выпуску 1 сентября 2019 года. Из них 22 учебника находятся в стадии издательских оригиналов, так называемых макетных образцов, которые еще будут проходить дополнительную подготовку, - сказала Людмила Романовская. - 48 изданий, которые должны лечь на парты школьников к началу учебного года, уже отпечатаны".

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Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий, сообщила журналистам заместитель директора по методической...
 
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