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Затопленный переход в Витебске, где жили лягушки и рыбы, не узнать. Смотрите, как он сейчас выглядит

15.08.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожалуй, самый знаменитый в Витебске долгострой — подземный переход на пересечении проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки — не узнать. У него появились выходы на тротуары и к трамвайным остановкам. Внутри идут отделочные работы.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Напомним, в Витебске с 2013 года идет строительство продолжения проспекта Строителей — от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича в Билево. Две части города надеются соединить к «Дажынкам-2020», которые пройдут в областном центре. В рамках этой стройки и реконструируют подземный переход.

На проспект Строителей переход выходит на две стороны: к магазину детских товаров «Кенгуру» и к телезаводу «Витязь». Со стороны улицы Петруся Бровки — также два выхода: к магазинам SV Motors и «Метан».


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Переход представляет собой сборную железобетонную конструкцию.

Новый переход соединили со старым, который был долгое время затоплен водой. Ее откачивали насосами. Внутри выполнили стяжки из керамзитобетона, сделали водопроводные лотки. На полу — тротуарная плитка, на стенах и потолке — керамогранит и сайдинг.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Подземный переход был заброшен более 30 лет. До 1996 года он был в собственности телезавода «Витязь», который в начале 1980-х годов и начал строить этот объект. Затем переход перешел в собственность города.

В 2007 году переход попал в новости: в нем… завелась рыба. «Заброшка» стала похожа на пруд: тоннели заполнились водой, тут выросли трава и деревья. Переход облюбовали дикие утки, караси и лягушки.

В 2010 году в подземном переходе началась реконструкция. Однако работы вскоре остановились, и это место превратилось в стихийную свалку. Рабочие сюда снова пришли, когда начались работы по соединению проспекта Строителей с Билево.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новый переход соединили со старым, который был долгое время затоплен водой. Ее откачивали насосами.
 
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