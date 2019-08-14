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Затопленный переход в Витебске, где жили лягушки и рыбы, не узнать. Смотрите, как он сейчас выглядит
15.08.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пожалуй, самый знаменитый в Витебске долгострой —
Напомним, в Витебске с 2013 года идет строительство
На проспект Строителей переход выходит на две стороны: к магазину детских товаров «Кенгуру» и к телезаводу «Витязь». Со стороны улицы Петруся Бровки — также два выхода: к магазинам SV Motors и «Метан».
Переход представляет собой сборную железобетонную конструкцию.
Новый переход соединили со старым, который был долгое время затоплен водой. Ее откачивали насосами. Внутри выполнили стяжки из керамзитобетона, сделали водопроводные лотки. На полу — тротуарная плитка, на стенах и потолке — керамогранит и сайдинг.
Подземный переход был заброшен более 30 лет. До 1996 года он был в собственности телезавода «Витязь», который в начале 1980-х годов и начал строить этот объект. Затем переход перешел в собственность города.
В 2007 году переход попал в новости: в нем… завелась рыба. «Заброшка» стала похожа на пруд: тоннели заполнились водой, тут выросли трава и деревья. Переход облюбовали дикие утки, караси и лягушки.
В 2010 году в подземном переходе началась реконструкция. Однако работы вскоре остановились, и это место превратилось в стихийную свалку. Рабочие сюда снова пришли, когда начались работы по соединению проспекта Строителей с Билево.
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Затопленный переход в Витебске, где жили лягушки и рыбы, не узнать. Смотрите, как он сейчас выглядит
Новый переход соединили со старым, который был долгое время затоплен водой. Ее откачивали насосами.
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