Купили квартиру на деньги супруга, а потом развелись. Как делить нажитое - отвечает адвокат

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Споры о разделе имущества при разводе неиссякаемы. Больше всего вопросов, которые поступают от читателей в рубрику "Право на защиту: советы адвоката", касается именно этой темы. Что, впрочем, не удивительно: если супругам, совместная жизнь которых не сложилась, не удается решить проблему мирным путем, задействуются юридические процедуры. Здесь столько нюансов и тонкостей, что без грамотного юриста не разобраться. Конкретные ситуации разберут адвокаты юридической консультации Октябрьского района Гродно Вероника Лейчонок, Наталья Пигарева и Елена Бодрова.

Брат купил однокомнатную квартиру, затем женился, родились дети, семья решила расшириться. В агентстве недвижимости оформили одновременно продажу однокомнатной квартиры и покупку двухкомнатной (дом), доложили около $2 тыс. (родители обоих дали по $1 тыс.). Сейчас супруги разводятся (это дело почти оформлено, иск о расторжении брака в суде, алименты уже оформлены, платит). Вопрос по дому: он чей? Считается ли он совместно нажитым имуществом, если куплен фактически на личные деньги брата? Как по общему правилу в этом случае происходит раздел имущества? Какие шансы у бывшего супруга получить большую долю при разделе дома?

Имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо кем из них внесены деньги, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором.

Поскольку двухкомнатная квартира (дом) приобретена супругами в период брака, в соответствии с ч.1 ст.23 Кодекса о браке и семье это жилое помещение является их общей совместной собственностью.

Как следует из ст.259 Гражданского кодекса, имущество, нажитое супругами в браке, находится в их совместной собственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до брака, а также полученное одним из них во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности. Правила определения долей в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.

В соответствии с разъяснением, которое содержится в п.12 постановления Пленума Верховного суда от 26 марта 2003 года №2 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения", возведенное или приобретенное супругами в браке жилое помещение (кроме полученного в дар или в порядке наследования) является их общей совместной собственностью, если иное не установлено законом или договором. При разделе имущества супругов размер долей каждого из них в праве совместной собственности на жилое помещение определяется в соответствии со ст.259 ГК и ст.24 Кодекса о браке и семье; при наличии брачного договора суд исходит из его условий.

В поставленном вопросе не оговаривается, заключался ли между супругами брачный договор. Нет информации, было ли достигнуто соглашение об увеличении доли вашего брата в приобретенной в период брака спорной квартире (дома) после внесения им денег, полученных от продажи квартиры (являющейся его личной собственностью), на приобретение квартиры (дома). Из обстоятельств, изложенных в вопросе, следует, что спорное жилое помещение приобреталось вашим братом с супругой в интересах семьи, для улучшения жилищных условий.

Доли супругов на приобретенное имущество в браке признаются равными независимо от конкретной доли вклада каждого супруга в общее имущество. Вместе с тем суд вправе учесть заслуживающие внимания интересы одного из супругов и увеличить его долю в спорном имуществе.

Суд может отступить от равенства долей, принимая во внимание то обстоятельство, что до покупки спорной квартиры в тот же день ваш брат продал принадлежащую ему на праве личной собственности квартиру. Факт вложения вашим братом денежных средств, полученных от продажи квартиры, в покупку спорной квартиры должен быть подтвержден доказательствами. В соответствии с ч.1 ст.179 Гражданского процессуального кодекса каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований или возражений.

Таким образом, при разделе спорного жилого помещения ваш брат вправе претендовать на увеличение его доли в праве собственности на спорное жилое помещение в связи с тем, что вложил в покупку этого жилого помещения деньги, полученные от продажи квартиры, являющейся его личной собственностью.

Есть две квартиры. Одна - две комнаты, вторая - одна комната. В двухкомнатной проживает бывшая жена с доченькой. Я в однокомнатной. В каких случаях в вашей практике суды отходили от равенства долей. Я хочу разделить по 1/2.

В вопросе не конкретизировано, каким образом приобретены супругами однокомнатная и двухкомнатная квартиры (на основании договора купли-продажи, дарения, в порядке наследования и др.), не конкретизирован период приобретения квартир (до брака либо в период брака). При ответе на поставленный вопрос будет учитываться, что спорные жилые помещения приобретались супругами в период брака на основании договора купли-продажи.

С учетом положений ч.1 ст.23, ч.1 ст.24 Кодекса о браке и семье следует, что однокомнатная и двухкомнатная квартиры являются общей совместной собственностью супругов. В случае раздела совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. Суд может отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов.

Из п.18 вышеуказанного постановления Пленума Верховного суда следует, что, если на праве совместной собственности супругам принадлежит несколько жилых помещений, при отсутствии соглашения о разделе их между супругами суд с учетом размера, стоимости жилых помещений, состава семьи бывших супругов и других имеющих значение обстоятельств вправе разделить эти жилые помещения, выделив каждому из участников общей собственности отдельные жилые помещения. В случае, когда одному из них передаются предметы, стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная компенсация (ч.3 ст.24 Кодекса о браке и семье).

Супруги проживают раздельно, совместного хозяйства не ведут, но не разведены. Может ли жена претендовать на квартиру, которую купит муж до прекращения супружеских отношений? Как доказать, что для ее приобретения он потратил свои личные средства?

Если супруги прекратили вести общее хозяйство до рассмотрения дела о расторжении брака в суде либо подачи совместного заявления в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, то подлежит разделу лишь то имущество, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства.

Факт того, что супруги проживают раздельно и прекратили вести общее хозяйство с определенного времени, подлежит доказыванию в суде. Это может быть доказано свидетельскими показаниями, наличием других фактических брачных отношений (проживание в иной фактически созданной семье), взысканием супругом алиментов на содержание несовершеннолетних детей и на свое содержание с другого супруга, иными письменными доказательствами. Также необходимо подтвердить факт получения супругом определенной суммы денег для приобретения недвижимого имущества после прекращения ведения общего хозяйства (наследство, дарение, иные источники дохода).

Мужчина до брака оформил приватизацию квартиры и длительное время выплачивал средства из своих личных сбережений. Сможет ли жена претендовать на долю в квартире в случае их развода?

В соответствии со ст.137 Жилищного кодекса жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приватизированное совместно проживающими супругами, является их общей совместной собственностью, если оба участвуют в его приватизации (в том числе путем вложения денежных средств, принадлежащих им на праве общей совместной собственности).

Таким образом, в случае вселения супруги в установленном законом порядке в квартиру, проживания в ней, ведения общего хозяйства, внесения платежей по приватизации из общих совместных средств жена может претендовать на признание за ней доли в праве собственности на квартиру пропорционально внесенным в период брака денежным средствам.

Супруги взяли в банке кредит на приобретение двухкомнатной квартиры. 70% заемных средств погасила жена из средств, вырученных с продажи собственной добрачной недвижимости (продала свою 1-комнатную квартиру). Каким образом в случае развода между супругами будет разделена недвижимость? Может ли жена рассчитывать на большую долю и как обосновать свою позицию в суде?

Возведенное или приобретенное супругами в период брака жилое помещение (кроме полученного в дар или в порядке наследования) является их общей совместной собственностью, если иное не установлено законом или договором.

При разделе имущества размер долей каждого из супругов в праве совместной собственности на жилое помещение определяется в соответствии со ст.259 Гражданского кодекса и ст.24 Кодекса о браке и семье; при наличии брачного договора суд исходит из его условий.

При отсутствии брачного договора или иного договора между супругами, если указанные деньги вкладывались в интересах семьи, доли супругов признаются равными. Суд может отступить от признания долей равными, учитывая заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Доля одного из них, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи.

Применительно к данной ситуации также следует руководствоваться разъяснениями п.14 постановления Пленума Верховного суда от 26 марта 2003 года №2 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения". В соответствии с разъяснениями, если расчет за кредит и по другим денежным обязательствам за жилое помещение произвел один из супругов после фактического распада семьи из собственных средств, суд вправе удовлетворить его требования об увеличении доли в праве собственности на жилое помещение лишь при наличии доказательств о том, что второй супруг умышленно уклонялся от расчетов по этим обязательствам.

Имеют ли совершеннолетние дети долю при разделе жилья, приобретенного в кредит во время брака?

В соответствии со ст.259 Гражданского кодекса, ст.24 Кодекса о браке и семье, имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. При разделе имущества судом учитываются также общие долги супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Таким образом, при приобретении супругами квартиры в кредит дети не приобретают права собственности на жилое помещение.

Если на возведение, приобретение жилого помещения была использована безвозмездная субсидия, то члены семьи, с учетом которых она начислялась, могут требовать признания за ними права на долю в праве собственности на жилое помещение исходя из размера субсидии, приходящейся на долю каждого из них.

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