В этом году в школы пойдет 115 тысяч первоклашек

Источник материала: Tut.by

1 сентября в школы пойдет 115 тысяч первоклассников, это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает сайт Министерства образования.

Всего по стране с 1 по 11 классы сядут за парты 1 млн. 30 тысяч человек. Около 70 тыс. учеников нужно будет отвозить к месту учебы на школьных автобусах.

По данным министерства образования, все школы будут обеспечены учителями. В 2019 году направлено на работу в учреждения образования 4347 молодых специалистов.

Напомним, линейки в этом году пройдут 2 сентября, 1 сентября выпадает на воскресенье. Темой первого урока станет поэтическая строка Янки Купалы «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!».