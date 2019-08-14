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В этом году в школы пойдет 115 тысяч первоклашек
15.08.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 сентября в школы пойдет 115 тысяч первоклассников, это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году,
Всего по стране с 1 по 11 классы сядут за парты 1 млн. 30 тысяч человек. Около 70 тыс. учеников нужно будет отвозить к месту учебы на школьных автобусах.
По данным министерства образования, все школы будут обеспечены учителями. В 2019 году направлено на работу в учреждения образования 4347 молодых специалистов.
Напомним, линейки в этом году
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1 сентября в школы пойдет 115 тысяч первоклассников, это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает сайт Министерства образования.
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