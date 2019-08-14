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Доску в память о жене экс-президента Польши Качиньского установят на ее родине - в Нарочи

15.08.2019 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 августа в костеле в Нарочи установят мемориальную доску в честь жены экс-президента Польши Леха Качиньского — Марии. Ее крестили здесь в 1942-м. На церемонию в храм приедет глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич, сообщает официальный портал catholic.by.


Фото взято с сайта: vedaj.by

Напомним, 10 апреля 2010-го в авиакатастрофе под Смоленском погибла польская делегация из 88 человек, включая президента Леха Качиньского и его жену Марию, уроженку Беларуси (в девичестве Мацкевич).


Фото: Reuters

Она родилась в 1942 году в урочище Махово под Кобыльником (сейчас — агрогородок Нарочь), а через месяц после рождения была крещена в местном костеле. Поскольку дом семьи Мацкевичей уже не сохранился (остался лишь фундамент), то доску в память о Марии Качиньской к 77-летию со дня ее рождения решили установить в том самом в костеле святого апостола Андрея.

С соответствующей инициативой выступило посольство Польши в нашей стране. Доска выполнена в форме раскрытой книги с крестом, надписи на ней — по-белорусски и по-польски.

Церемония пройдет 22 августа, во время Святой мессы, которая начнется в 18.30. Службу возглавит Тадеуш Кондрусевич. Участие примут и официальные представители Польши.

 
 
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Мария Качиньская (в девичестве Мацкевич) была крещена именно в местном костеле.
 
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