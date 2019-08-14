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Доску в память о жене экс-президента Польши Качиньского установят на ее родине - в Нарочи
15.08.2019 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 августа в костеле в Нарочи установят мемориальную доску в честь жены экс-президента Польши Леха Качиньского — Марии. Ее крестили здесь в 1942-м. На церемонию в храм приедет глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич,
Напомним, 10 апреля 2010-го в авиакатастрофе под Смоленском
Она родилась в 1942 году в урочище Махово под Кобыльником (сейчас — агрогородок Нарочь), а через месяц после рождения была крещена в местном костеле. Поскольку дом семьи Мацкевичей уже не сохранился (
С соответствующей инициативой выступило посольство Польши в нашей стране. Доска выполнена в форме раскрытой книги с крестом, надписи на ней — по-белорусски и по-польски.
Церемония пройдет 22 августа, во время Святой мессы, которая начнется в 18.30. Службу возглавит Тадеуш Кондрусевич. Участие примут и официальные представители Польши.
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Мария Качиньская (в девичестве Мацкевич) была крещена именно в местном костеле.
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