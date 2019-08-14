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Дочь пострадавшей в Грузии белоруски: «Родители - опытные альпинисты, 20 лет ходят в горы»

15.08.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мама сказала: „Со мной все хорошо“, она в больнице, под капельницей», — рассказала TUT.BY Татьяна Сироч, дочка альпинистки, которая пострадала в горах Грузии.


Елена и Сергей Сироч. Фото со страницы Елены Сироч «ВКонтакте»

В среду на горе Тетнульди в Сванетии три белорусские туристки сорвались с гребня. Две женщины погибли, третья, Елена Сироч, в больнице города Местиа.

Сколько всего человек было в группе туристов, дочка Елены Татьяна точно не знает. Двое из них ее родители — Елена и Сергей Сироч.

— Они опытные альпинисты, 20 лет они ходят в горы, — рассказывает Татьяна и говорит, что никто до сих пор не знает точно, что произошло. — С родителями из Бреста было еще три человека — женщина и два мужчины. Мы их провожали в поездку. Кто и из каких городов с ними еще был, я не знаю. Возможно, кто-то из Минска.

Женщина из Бреста — знакомая родителей, она погибла. Вторую погибшую дочь Елены не знает.

По словам девушки, поездку альпинисты организовывали сами. В гостинице они не останавливались, жили в палатках.

— Это был настоящий туристический поход, — продолжает Татьяна. — У них были все разрешения.

Спасатель, который помогал пострадавшим, рассказал, что группа разделилась на две подгруппы. Три потерявшиеся женщины шли вместе: они были связаны друг с другом одной веревкой.

— Все случилось после того, как они сделали восхождение на вершину и спускались в лагерь, — говорит Татьяна. — Мы не знаем и не понимаем, как три женщины оказались в одной связке. Почему с ними не было мужчины? Думаю, это только они смогут рассказать.

С папой девушка пока не связывалась, он спускается с лагеря. Только немного поговорила с мамой.

— Спасатели дали трубку маме, — восстанавливает те события собеседница. — Мама сказала, что с ней все хорошо. Она под капельницей. У нее нормальное состояние, не тяжелое. С папой и другими мужчинами из Бреста тоже все хорошо.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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«Мама сказала: "Со мной все хорошо", она в больнице, ее капают», - рассказала TUT.BY Татьяна Сироч, дочка альпинистки, которая пострадала в горах Грузии.
 
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