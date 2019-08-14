Какие овощи и как правильно заморозить на зиму

Источник материала: Полымя

Щедрыми дарами природы в виде овощей, фруктов и ягод хочется наслаждаться не только летом, но и зимой. В магазинах зимой, разумеется, можно купить если не все, то почти все виды свежих овощей, ягод или фруктов, но качество их будет не самым лучшим.





Можно также приготовить на зиму соленья, компоты, варенье и прочие виды заготовок в банках. Однако не всем этот вариант подходит. Некоторые хозяйки не любят долго возиться на кухне, у других нет времени. Также соленья могут не получиться, многие знают о том, что банки с консервацией иногда взрываются. Кроме этого, у многих попросту нет места для хранения банок с консервацией. И самый последний аргумент — сохранить все витамины в первозданном виде не получится.





Многие хозяйки отдают предпочтение заморозке овощей. Имея большую морозильную камеру, можно заготовить множество полезных и вкусных овощей. Однако не лишним будет узнать о хитростях заморозки, чтобы не получить невзначай не аппетитную кашицу вместо полезных овощей.

Итак, список овощей, которые можно замораживать:

• Спаржевая фасоль

• Брокколи

• Тыква

• Цветная капуста

• Кабачки или цуккини

• Брюссельская капуста

• Сладкий и/или болгарский перец

• Огурцы

• Помидоры

• Кукуруза

• Зеленый горошек

• Баклажаны

Не подлежат заморозке репа, редис, салат.

Большинство овощей необходимо перед заморозкой бланшировать, то есть опустить на короткое время в кипяток, а затем быстро остудить. Например, кабачки, брюссельскую капусту, баклажаны, спаржевую фасоль, зеленый горошек, кукурузу нужно бланшировать.

Помидоры, огурцы, брокколи, грибы не нужно опускать в кипяток. Маленькие помидоры черри можно хранить целыми, только сделать несколько проколов, чтобы плод не лопнул от мороза. Большие помидоры можно нарезать кружочками или сделать из них пюре. Огурцы также не стоит хранить целиком, нарежьте их маленькими кубиками или соломкой.





Заморозить можно также картофель, лук, морковь, свеклу. Но стоит подумать, будет ли это рациональным? Морозильная камера, как правило, небольших размеров, а сезонные овощи стоят сущие копейки и хранятся долго без холода. Лучше заморозить то, чего зимой не купить.

Овощные смеси на зиму в пакетах: рецепты

Овощи перед заморозкой обязательно нужно помыть и высушить. В качестве тары подойдут герметичные контейнеры или пакеты. Герметичность предотвратит впитывание посторонних запахов от близлежащих продуктов. Например, укроп дает сильный запах, который может впитаться в другие овощи или ягоды.

Удобно замораживать овощные смеси, чтобы потом готовить разные блюда. Лучше замораживать смеси маленькими порциями, чтобы не отбивать потом от замерзшей массы кусок, а брать готовую порцию на один раз.

Варианты овощных смесей:

1. Кукуруза, горошек, болгарский перец.

2. Морковь, горошек, стручковая фасоль, фасоль красная, кукуруза, сельдерей, перец, кукуруза.

3. Лук, грибы, морковь, картофель.

4. Томаты, лук, перец.





Важно: Замороженные овощи и фрукты можно хранить в морозилке не дольше года.