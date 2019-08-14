ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие овощи и как правильно заморозить на зиму

15.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Щедрыми дарами природы в виде овощей, фруктов и ягод хочется наслаждаться не только летом, но и зимой. В магазинах зимой, разумеется, можно купить если не все, то почти все виды свежих овощей, ягод или фруктов, но качество их будет не самым лучшим.

Какие овощи и как правильно заморозить на зиму

Можно также приготовить на зиму соленья, компоты, варенье и прочие виды заготовок в банках. Однако не всем этот вариант подходит. Некоторые хозяйки не любят долго возиться на кухне, у других нет времени. Также соленья могут не получиться, многие знают о том, что банки с консервацией иногда взрываются. Кроме этого, у многих попросту нет места для хранения банок с консервацией. И самый последний аргумент — сохранить все витамины в первозданном виде не получится.

Какие овощи и как правильно заморозить на зиму

Многие хозяйки отдают предпочтение заморозке овощей. Имея большую морозильную камеру, можно заготовить множество полезных и вкусных овощей. Однако не лишним будет узнать о хитростях заморозки, чтобы не получить невзначай не аппетитную кашицу вместо полезных овощей.

Итак, список овощей, которые можно замораживать:

• Спаржевая фасоль
• Брокколи
• Тыква
• Цветная капуста
• Кабачки или цуккини
• Брюссельская капуста
• Сладкий и/или болгарский перец
• Огурцы
• Помидоры
• Кукуруза
• Зеленый горошек
• Баклажаны

Не подлежат заморозке репа, редис, салат.

Большинство овощей необходимо перед заморозкой бланшировать, то есть опустить на короткое время в кипяток, а затем быстро остудить. Например, кабачки, брюссельскую капусту, баклажаны, спаржевую фасоль, зеленый горошек, кукурузу нужно бланшировать.

Помидоры, огурцы, брокколи, грибы не нужно опускать в кипяток. Маленькие помидоры черри можно хранить целыми, только сделать несколько проколов, чтобы плод не лопнул от мороза. Большие помидоры можно нарезать кружочками или сделать из них пюре. Огурцы также не стоит хранить целиком, нарежьте их маленькими кубиками или соломкой.

Какие овощи и как правильно заморозить на зиму

Заморозить можно также картофель, лук, морковь, свеклу. Но стоит подумать, будет ли это рациональным? Морозильная камера, как правило, небольших размеров, а сезонные овощи стоят сущие копейки и хранятся долго без холода. Лучше заморозить то, чего зимой не купить.

Овощные смеси на зиму в пакетах: рецепты

Овощи перед заморозкой обязательно нужно помыть и высушить. В качестве тары подойдут герметичные контейнеры или пакеты. Герметичность предотвратит впитывание посторонних запахов от близлежащих продуктов. Например, укроп дает сильный запах, который может впитаться в другие овощи или ягоды.

Удобно замораживать овощные смеси, чтобы потом готовить разные блюда. Лучше замораживать смеси маленькими порциями, чтобы не отбивать потом от замерзшей массы кусок, а брать готовую порцию на один раз.

Варианты овощных смесей:

1. Кукуруза, горошек, болгарский перец.
2. Морковь, горошек, стручковая фасоль, фасоль красная, кукуруза, сельдерей, перец, кукуруза.
3. Лук, грибы, морковь, картофель.
4. Томаты, лук, перец.

Какие овощи и как правильно заморозить на зиму

Важно: Замороженные овощи и фрукты можно хранить в морозилке не дольше года.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Щедрыми дарами природы в виде овощей, фруктов и ягод хочется наслаждаться не только летом, но и зимой. В магазинах зимой,
 
Новости дня
Новости общества
 
Разрушительная непогода, контролеры и конвоиры, лайфхак по пенсии, князья и вышиванки - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика