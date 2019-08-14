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Кто и сколько инвестировал в Минскую область?

15.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Основные доли инвесторов распределились следующим образом:

  • Российская Федерация — 34,4%,
  • Китай — 16%,
  • Кипр — 11%.

Прямые иностранные инвестиции составили 407,4 млн долларов, или 82,2% от всего объема таких вложений.

https://www.mlyn.by/2019/08/kto-i-skolko-investiroval-v-minskuyu-oblast-itogi-pervoj-poloviny-2019-go-podvel-belstat/

 
 
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За январь — июнь текущего года в реальный сектор экономики Минщины иностранные инвесторы вложили 495,3 млн долларов. За этот же период организации центрального...
 
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