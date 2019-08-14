Основные доли инвесторов распределились следующим образом:
- Российская Федерация — 34,4%,
- Китай — 16%,
- Кипр — 11%.
Прямые иностранные инвестиции составили 407,4 млн долларов, или 82,2% от всего объема таких вложений.
|
Кто и сколько инвестировал в Минскую область?
15.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Основные доли инвесторов распределились следующим образом:
Прямые иностранные инвестиции составили 407,4 млн долларов, или 82,2% от всего объема таких вложений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь — июнь текущего года в реальный сектор экономики Минщины иностранные инвесторы вложили 495,3 млн долларов. За этот же период организации центрального...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)