Борисовчанин стал первым тренером в Беларуси по кроссфиту в инвалидной коляске

Источник материала: Единство

Планируя побеседовать в каком-нибудь борисовском кафе, мы столкнулись с проблемой: куда же пойти? В некоторых заведениях нет пандуса, а где-то узкая дверь, через которую инвалидная коляска попросту не проедет. Все это навеяло грустные мысли: в обществе привыкли не замечать проблем инвалидов-колясочников, а ведь они, как и здоровые люди, хотят ходить в кафе, кинотеатры, бассейн, тренажерный зал, магазины… Перебрав в уме почти все точки общепита Борисова, все-таки вспомнили про кафе в старой части города, куда и отправились.

…Виктор вырос в Борисове. В детстве он занимался хоккеем, выступал на соревнованиях за борисовскую команду. В более старшем возрасте увлекся тренажерным залом, где, не жалея себя, тягал «железо». Однако, как признается, он не всегда был хорошим мальчиком с примерным поведением. Возможно, именно поэтому итогом такого поведения стало огнестрельное ранение: то ли как наказание, то ли во имя спасения…

После случившегося молодой человек долгое время не мог смириться с мыслью, что больше никогда не сможет ходить. Он даже два года не покупал инвалидную коляску: ползая, перемещался по квартире, а на улицу выносили друзья. Все это время Виктор интенсивно занимался дома: старался делать больше упражнений для ног, много работал и с руками. Спустя несколько лет доктора посоветовали Виктору не ждать чуда.

Смирившись и приняв ситуацию, борисовчанин осознал, что сидеть дома – это не его стиль и нужно чем-то заниматься. В 2003 году он попал на сборы республиканской ассоциации инвалидов-колясочников, где получил предложение поработать инструктором по тяжелой атлетике. Спустя годы стал еще и инструктором по плаванию, пройдя обучение на специальных курсах.

Судьба свела нашего земляка с лидским активистом в инвалидной коляске Александром Авдевичем, который сумел сделать жизнь инвалидов в Лиде комфортной и полноценной. Именно Саша Авдевич пригласил Виктора на должность тренера в инклюзивном зале, который был открыт по инициативе Лидской межрайонной организации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников и реализован благодаря проекту ЕС — ООН «БЕЛМЕД». Виктор любит пробовать новое, поэтому, не раздумывая, принял предложение друга и для этого специально обучился в Минске. Так он стал первым в Беларуси тренером по кроссфиту в инвалидной коляске.

В интернете можно найти видеоролики о том, как борисовчанин тренируется сам и учит этому своих подопечных. Если честно, есть чему удивиться. Виктор вместе с коляской, вес которой, к слову, не менее 10 килограммов, забирается по канату на перекладину и начинает подтягиваться. Делает он это

профессионально и красиво, а потом так же легко спускается по канату на пол.

– О кроссфите давно уже говорят, но пока в Беларуси он не так популярен, как в Европе, – рассказывает собеседник. – В Европе «качалки» отошли на второе место – там лидирует именно кроссфит. Его принцип в том, что задействованы все группы мышц одновременно. За полчаса круговой тренировки ты выкладываешься полностью.

Виктор тренирует как людей с ограниченными возможностями, так и здоровых. Чтобы каждому было комфортно, тренажеры особым образом доработали, применив собственные ноу- хау. Для каждого инвалида-колясочника тренер составляет индивидуальную программу, ведь у всех свои проблемы со здоровьем. Помещение зала расположено рядом с бассейном, что позволяет тренеру включать в тренировки и плавание. Это часть упражнений на выносливость. Зал уже посещают 17 человек, из них семь – в инвалидной коляске. По словам Виктора, у тех, кто приходит в зал, повышается не только настроение, но и самооценка.

В ходе нашего общения прошу Виктора сравнить безбарьерную среду в Лиде и Борисове.

– Небо и земля… В Борисове, например, два городских бассейна, которые вообще недоступны для колясочников. В ФОЦ есть пандус, но он только на первый этаж: зайдешь, купишь билет, а дальше что? Ведь бассейн и тренажерный зал располагаются выше. Хотя ФОЦ строили относительно недавно, не знаю, почему этот момент не учли. В Лиде можно заехать в любое место. Там везде есть пандусы, а если их нет, то оборудованы кнопки вызова персонала. В Лиде даже на заправках есть туалеты для колясочников. А где они у нас? Я знаю только об одном – на автовокзале, – говорит мужчина.

Однако Виктор не скрывает, что ему хотелось бы сделать что-то хорошее для родного города. Вместе с другим борисовчанином Александром Макарчуком они планируют оборудовать инклюзивную площадку на городском пляже.

– В Лиде уже есть пляж для колясочников с душевой, биотуалетом, спуском в воду. На самом деле это не требует больших вложений. Для Борисова это хорошая идея. Насколько знаю, местные власти не против нашей задумки при условии, что инвесторов будем искать сами, – сказал Виктор.

Кроссфит – это не единственная отдушина для борисовчанина. Больше всего мужчине по душе экстремальные виды спорта. Этой весной он был в Норвегии, где обучился спуску на лыжах. В будущем Виктор вместе с друзьями планирует написать проект, чтобы привлечь спонсоров и развить этот хоть и недешевый, но очень интересный вид спорта в Беларуси. Есть у Виктора еще одно увлечение: в прошлом году он первым из колясочников получил право управления вод-ным мотоциклом. Ощущение скорости для него – это драйв, всплеск адреналина и много положительных эмоций. Есть у Виктора идея катать людей с инвалидностью на водных лыжах и тюбингах на Минском море. Пока это только планы, но он уверен, что сможет реализовать и их. Однако, пожалуй, самая главная мечта борисовчанина – прыгнуть с парашютом. В этом году в составе команды инвалидов-колясочников он приглашен на чемпионат мира по парашютному спорту в Португалию.

Пример Виктора доказывает, что инвалидность – не приговор. Даже получив серьезную травму, человек может жить интересно и насыщенно. И прекрасно, что наш земляк своим образом жизни мотивирует и других людей.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ и из архива Виктора ЗАХАРЬЕВА