С начала года в Минске утонуло 20 человек

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Минске на водах утонуло 20 человек, спасено — 39. Об этом сообщается на сайте Минской городской организации ОСВОД.



Фото: агентство «Минск-Новости»

С начала года ОСВОД спас в Минске на водах 39 человек, среди которых было 13 детей. За весь год в столице утонуло 20 человек, 10 — при купании.

Исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД Артем Дядев рассказал журналистам агентства « Минск-Новости », что близость станций ОСВОД не всегда гарантирует спасение утопающих.

— В зоне ответственности станций «Криницы» и «Дрозды» 9 и 11 июня утонули двое мужчин 1993 и 1955 г. р. По обоим случаям проведена служебная проверка, следственные действия еще продолжаются. Уже известно, что оба погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Действия дежурных смен спасателей были проанализированы поминутно. Увы, ни в одном, ни во втором случае они не могли предотвратить трагедию. На «Криницу» сообщение об утоплении поступило слишком поздно и без указания точного места происшествия. На Дроздах мужчина купался в запрещенном для отдыха месте, о чем информировали предупреждающие таблички. Он находился в 700 м от спасательной станции, но увидеть его было невозможно из-за густой растительности и поворота береговой линии водохранилища.

Зона действия всех восьми спасательных станций МГО ОСВОД — 1300 метров, зона спасения — 666 метров. Но это не означает, что в пределах данного расстояния гарантирован абсолютно безопасный отдых на воде. Кроме названных есть и другие факторы, не способствующие оперативным, а главное эффективным действиям спасателей. Это время и место происшествия, температура воды, наличие водоворота, состояние дна и другие. Между тем без доступа кислорода человеческий мозг, как считают врачи, в среднем погибает за пять минут. Именно за это время, а желательно быстрее, нужно не только выйти на катере к человеку, но и обнаружить его, начать оказывать первую медицинскую помощь.

— Штаты спасательных станций МГО ОСВОД укомплектованы водолазами, мотористами и медиками. Кроме этого функционируют девять сезонных постов с матросами, причем шесть их них в запрещенных для купания местах, — объяснил Дядев.