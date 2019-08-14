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Человек собаке друг?

15.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Человек собаке друг?

Я, как и многие, люблю собак и кошек. Но вот кошкам доверяю, пожалуй, больше, хотя бы потому, что ни одна из них еще не набрасывалась на меня из подворотни. И даже если на тротуаре вижу компанию из трех-четырех котов, мимо прохожу спокойно. А вот собачью стаю предпочитаю обходить стороной. С начала года в глусский «Жилкомхоз» поступило не меньше полусотни жалоб на бродячих собак, которые своим недружелюбным поведением пугают прохожих, и детей в том числе.

Звонили с улицы Кирова (дома 98 и 77), с Гагарина, М. Горького, Я. Коласа, М. Казея и других улиц и переулков, говорит мастер по благоустройству Валентина Соколовская. Одно из таких обращений, датированное июнем этого года, я и сама прочитала на гостевой странице предприятия: «Добрый день. Обращаюсь к вам за помощью от всей улицы Якуба Коласа. Уже несколько дней подряд свора агрессивных собак не дает нам жить спокойно. Появляются на улице и днем, и вечером поздно, лают, дерутся. Страшно выйти… Я, пенсионерка, не могу даже за хлебом сходить. Страшно. Просим принять меры. Очень надеемся на помощь».

Что после таких заявок делает «Жилкомхоз»? И тут мы подходим к самому больному, по сути, вопросу. Даже нескольким: безопасности человека (согласитесь, каждый имеет право не быть покусанным), ответственности хозяев за своих питомцев, гуманного отношения к животным и реальным материальным возможностям «Жилкомхоза».

По сути, отлов и отстрел безнадзорных животных в нашей республике регулируются двумя нормативными актами — «Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь» и «Положением о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республике Беларусь».

Цитирую некоторые пункты этих документов:

«Безнадзорным является животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен, либо животное, от права владения на которое владелец отказался. Отлов безнадзорных собак, кошек в населенных пунктах производится в целях предотвращения заболеваний людей и животных бешенством и другими инфекционными болезнями, а также предотвращения покусов людей и животных».

«Мероприятия по отлову собак, кошек проводятся по графикам, согласованным с местными исполнительными и распорядительными органами, и по заявкам жилищно-эксплуатационных и других организаций».

«Основанием для подачи заявок является наличие безнадзорных животных на обслуживаемой территории, а также обращения граждан и поступившие предложения санитарно-эпидемиологической или ветеринарной служб о необходимости проведения отлова животных».

«Отлову подлежат безнадзорные собаки, кошки (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках)».

«В исключительных случаях по решению местных исполнительных и распорядительных органов допускается отстрел безнадзорных животных…»

«Отловленные собаки, кошки, имеющие регистрационные жетоны, содержатся в течение пяти суток в пунктах временного содержания животных, о чем ставится в известность владелец животного».

В Глусском районе такого временного приюта нет, как нет их и в большинстве белорусских райцентров. «Это не просто общий двор, загон под открытым небом, где собаки и кошки будут жить несколько суток. Это отдельные вольеры, корм хотя бы раз в сутки, это как минимум два работника…» — объясняет Валентина Соколовская. Положа руку на сердце, признаемся: в ближайшее время ни бюджет «Жилкомхоза», ни даже районный бюджет расходы по созданию и содержанию такого пункта на себя не возьмут. Скорее всего, именно этот факт и переводит все случаи отлова безнадзорных животных в разряд исключительных. Поэтому случаются в практике глусского «Жилкомхоза» и другие жалобы: от владельцев собак, попавших под отстрел спецбригады. Но мы же помним хрестоматийное об ответе за тех, кого приручили.

Взяли собаку — сделайте так, чтобы она не бегала по улицам, не хватала за ноги велосипедистов, не пугала маленьких детей, не бросалась под колеса автомобилей, в конце концов…

Не спорю, есть периоды, когда животное обрывает любую самую прочную цепь и убегает из самого укрепленного вольера. Выход тут простой, но почему-то хозяева о нем забывают, объясняет Валентина Петровна. Нужно позвонить в диспетчерскую «Жилкомхоза» (41-003,115) и предупредить, что у вас убежали собака или кот, описать, как они выглядят. В таком случае работники предприятия даже смогут подсказать, где ваш питомец, если случайно увидят его.

Иногда жалостливые жители домов прикармливают бездомных собак, говорит мастер. В результате своего благодетеля животное узнает, не трогает, а на остальных людей еще больше обозляется, ко всем проходящим мимо относится с еще большей агрессией: логично, зверь защищает свою территорию. Территорией может оказаться и закрытый двор многоэтажки, и даже часть улицы. Поэтому тут очень настоятельная рекомендация: пожалели пса — возьмите его к себе в дом или во двор, сделайте собаку по-настоящему своей.

Кстати, в американском штате Огайо недавно произошел показательный случай, о нем сообщалось в интернет-СМИ: пенсионерка решила позаботиться о нескольких бездомных кошках и стала приносить им еду. Кошки всё чаще начали приходить к ее дому, соседям это не понравилось, они пожаловались «куда надо», в результате женщине пришло несколько повесток в суд, в одной из них было сказано, что она приговорена к 10-дневному заключению. Всё дело в том, что законом города, где проживает пенсионерка, запрещено подкармливать бродячих собак и кошек. Конечно, более симпатичной в этой ситуации выглядит всё-таки пенсионерка, тем не менее «закон суров, но он закон».

Мое твердое убеждение: во всех собачье-кошачьих бедах виноват человек. Наше законодательство в отношении содержания и ответственности за животных еще далеко от совершенства, не так детально проработано, как хотелось бы. (К примеру, в странах Евросоюза есть даже запрет запирать домашнего питомца в машине в солнечный день (увидевший это полицейский по инструкции должен разбить стекло и оштрафовать владельца), и во время недавно наступившей в Европе аномальной жары об этом неустанно напоминали всем хозяевам четверолапых.) Но и люди у нас, согласитесь, еще не так социально ответственны: заведут собаку или кошку, а воспитанием ее не занимаются, а то и вовсе, наигравшись, выгонят на улицу. Одни прохожие подкармливают, другие жалуются, «Жилкомхоз» стреляет, зоозащитники протестуют. А вот того, кто решился бы устроить пункт временного содержания животных на собственные деньги или на общественных началах, пока не находится, по крайней мере, у нас в районе. Ведь в законе нигде не написано, что приют обязательно должен быть государственным.

Алена ВАЛОШКА

 
 
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Я, как и многие, люблю собак и кошек. Но вот кошкам доверяю, пожалуй, больше, хотя бы потому, что ни одна из них еще не набрасывалась на меня из подворотни. И даже если...
 
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