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В Гомеле задерживали неадекватного мужчину в трусах и с ножом. Он бросился на милиционеров

15.08.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранним утром в четверг, 15 августа, милиции сообщили, что возле одного из домов на улице Кирова в Гомеле находится мужчина в нижнем белье и с ножом в руках. Что было дальше, рассказали в УВД.


Фото: МВД

У подъезда милиционеры увидели мужчину: он вел себя неадекватно и угрожал ножом. Вызвали группу задержания. Мужчина в это время скрылся в подъезде.

Нашли его на лестничной площадке 8 этажа. В момент встречи с милиционерами мужчина повел себя агрессивно, набросился на одного из них и попытался ударить ножом в грудь. К счастью, нападавшего удалось обезоружить и задержать.

Оказалось, это местный житель, живущий в этом же доме.

Уточняются все обстоятельства случившегося.

 
Теги: Гомель
 
 
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