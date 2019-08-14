В Гомеле задерживали неадекватного мужчину в трусах и с ножом. Он бросился на милиционеров

Источник материала: Tut.by

Ранним утром в четверг, 15 августа, милиции сообщили, что возле одного из домов на улице Кирова в Гомеле находится мужчина в нижнем белье и с ножом в руках. Что было дальше, рассказали в УВД.



Фото: МВД

У подъезда милиционеры увидели мужчину: он вел себя неадекватно и угрожал ножом. Вызвали группу задержания. Мужчина в это время скрылся в подъезде.

Нашли его на лестничной площадке 8 этажа. В момент встречи с милиционерами мужчина повел себя агрессивно, набросился на одного из них и попытался ударить ножом в грудь. К счастью, нападавшего удалось обезоружить и задержать.

Оказалось, это местный житель, живущий в этом же доме.

Уточняются все обстоятельства случившегося.