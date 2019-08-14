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В Беларуси освоили производство комплексов береговой охраны с самолетами-амфибиями

15.08.2019 15:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси освоили производство комплексов береговой охраны с самолетами-амфибиями
Фото Государственного военно-промышленного комитета

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство комплексов береговой охраны - новое прорывное инновационное направление в деятельности ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета со ссылкой на статью, опубликованную в журнале "Военно-промышленный комплекс ВПК. Беларусь. Military - industrial complex VPK. Belarus", сообщает БЕЛТА.

В состав комплекса входят восьмиместные самолеты-амфибии, предназначенные для длительного патрулирования и отслеживания удаленных территорий, морских поисковых и спасательных операций, и двухместные крылатые машины. Их задача - оперативное обнаружение и наблюдение, а также обучение и тренировка летного состава. "Самолеты-амфибии оборудованы современными системами, которые позволяют проводить видеоразведку в любое время суток и передавать координаты объектов наблюдения в режиме реального времени, устанавливать радиобуи для обозначения зон поисковых операций и экологических катастроф, доставлять и высаживать по месту назначения группы специального назначения с вооружением", - отметили в Госкомвоенпроме. Система визуального наблюдения представляет собой гиростабилизированный обзорно-поисковый механизм, способный в любую погоду вести круглосуточный обзор и поиск объектов, обнаруживать и распознавать цели, применять неуправляемое вооружение и авиационные средства поражения.

Корпус самолетов-амфибий выполнен из композитных материалов, а металлические узлы - из коррозионно-стойких алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, намного повышающих их надежность и долговечность. Приборная доска оснащена многофункциональными индикаторами, самолетным ответчиком, автопилотом, радиовысотомером, блоком резервных приборов, аудиопанелью и метеорадаром для указания экипажу координат, углового положения, дальности и степени опасности гидрометеорологических образований. "Простота эксплуатации и обслуживания, низкая стоимость летного часа, оптимальные требования к квалификации пилотов, универсальность (эксплуатация на воде и на суше), высокий уровень безопасности - все это неоспоримые преимущества самолетов-амфибий, которые являются основными элементами берегового комплекса охраны производства ОАО "558 АРЗ". В этом отношении комплексы береговой охраны белорусского производства выгодно отличаются от аналогичных изделий многих зарубежных фирм", - подчеркнули в Госкомвоенпроме. Здесь обратили внимание еще на несколько очевидных достоинств барановичских самолетов-амфибий: они не привязаны к аэродромному базированию, имеют взлетную массу 650 кг (двухместный) и 2,7 тыс. кг (восьмиместный), обладают высокой эксплуатационной гибкостью, экономичностью, решают широкий перечень задач, просты в техническом и наземном обслуживании.

"В состав комплекса входит также наземный пункт управления, который осуществляет прием и передачу информации в режиме реального времени (управление и оперативная корректировка действиями экипажа), а также пункт технического обслуживания, предназначенный для выполнения периодичных плановых работ по техническому обслуживанию самолетов и их систем, силовой установки, авиационного и радиоэлектронного оборудования", - отметили в Госкомвоенпроме.

К выпуску комплексов завод приступил в прошлом году. Определенный опыт был наработан в процессе сотрудничества с российским ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Комплексы могут использоваться для выполнения широкого круга задач, в том числе для воздушного патрулирования и мониторинга территорий, задержания нарушителей границы, проведения поисковых и аварийно-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие на море, пресечения контрабандной деятельности, охраны окружающей среды и других.

ОАО "558 АРЗ" входит в структуру Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации различных типов авиационной техники: самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35). Также в Барановичах производят компоненты и комплектующие изделий военной и гражданской авиационной техники. Услугами предприятия пользуются в 20 странах мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство комплексов береговой охраны - новое прорывное инновационное направление в деятельности ОАО "558 Авиационный ремонтный...
 
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