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В Гомельской области пограничники отыскали пропавшего 81-летнего грибника у границы с Украиной

15.08.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 14 августа в Гомельской области был успешно завершен розыск пропавшего пенсионера. Его отыскали сотрудники погранзаставы «Глыбоцкое», сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

81-летнего гомельчанина два дня искали его родные, спасатели, милиционеры, лесники и пограничники. Нашли в сотне метров от сопредельной территории, рядом с Украиной.

«Как пояснил сам мужчина, он приехал на дачу, а утром пошел за грибами. Во время тихой охоты у грибника резко ухудшилось самочувствие, и он не смог вернуться домой», — сообщили в Госпогранкомитете.

Причем пенсионер был так растерян, что ему казалось: в лесу он провел не ночь, а всего пару часов. Сотрудники сразу же привезли мужчину к пункту упрощенного пропуска «Поддобрянка», где его встретили внук и сотрудники милиции.

 
 
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