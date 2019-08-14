|
В Гомельской области пограничники отыскали пропавшего 81-летнего грибника у границы с Украиной
15.08.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 14 августа в Гомельской области был успешно завершен розыск пропавшего пенсионера. Его отыскали сотрудники погранзаставы «Глыбоцкое»,
81-летнего гомельчанина два дня искали его родные, спасатели, милиционеры, лесники и пограничники. Нашли в сотне метров от сопредельной территории, рядом с Украиной.
«Как пояснил сам мужчина, он приехал на дачу, а утром пошел за грибами. Во время тихой охоты у грибника резко ухудшилось самочувствие, и он не смог вернуться домой», — сообщили в Госпогранкомитете.
Причем пенсионер был так растерян, что ему казалось: в лесу он провел не ночь, а всего пару часов. Сотрудники сразу же привезли мужчину к пункту упрощенного пропуска «Поддобрянка», где его встретили внук и сотрудники милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина пошел за грибами, а в итоге провел ночь в лесу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)