ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома

15.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома

Председатель райисполкома Андрей Горбачев сегодня пообщался с коллективом ОВД Буда-Кошелевского райисполкома.

Встреча прошла в рамках Единого дня информирования, который в этот раз посвящен теме защиты материнства и детства в Республике Беларусь.

Перед сотрудниками правоохранительных органов выступила главный врач центральной районной больницы Жанна Евтухова, подробно остановившаяся на социальной защите матери и ребенка, укреплении института семьи в Гомельской области. Жанна Владимировна не обошла стороной и такой важный вопрос, как охрана здоровья матерей и детей.

Подводя итог встречи, глава района отметил, что в нашей стране делается очень многое для поддержки института семьи и материнства. Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений государственной социальной политики и одной из основ демографической безопасности.

В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома
В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома
В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома
В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель райисполкома Андрей Горбачев сегодня пообщался с коллективом ОВД Буда-Кошелевского райисполкома. Встреча прошла в рамках Единого...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске 4-летний ребенок спал в чужой коляске в подъезде. Его избил и выгнал из дома отец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика