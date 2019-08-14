В рамках ИПГ Андрей Горбачев встретился с коллективом отдела внутренних дел райисполкома

Источник материала: Газета Авангард





Председатель райисполкома Андрей Горбачев сегодня пообщался с коллективом ОВД Буда-Кошелевского райисполкома.

Встреча прошла в рамках Единого дня информирования, который в этот раз посвящен теме защиты материнства и детства в Республике Беларусь.

Перед сотрудниками правоохранительных органов выступила главный врач центральной районной больницы Жанна Евтухова, подробно остановившаяся на социальной защите матери и ребенка, укреплении института семьи в Гомельской области. Жанна Владимировна не обошла стороной и такой важный вопрос, как охрана здоровья матерей и детей.

Подводя итог встречи, глава района отметил, что в нашей стране делается очень многое для поддержки института семьи и материнства. Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений государственной социальной политики и одной из основ демографической безопасности.











Ольга ЧЕРНЯКОВА

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