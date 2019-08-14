На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству

Источник материала: Газета Авангард





О том, что переливание донорской крови спасло миллионы жизней, знают все. Только мало кто из нас может похвастаться тем, что и сам когда-то был донором.

Сегодня в Буда-Кошелевской центральной районной больнице прошла акция по безвозмездному донорству крови. По предварительной записи желание принять в ней участие изъявили 75 человек. Конечно, в большинстве своем это медицинские работники, ведь именно они понимают всю важность и значимость донорства.

К слову, в последний раз Гомельская станция переливания крови приезжала в наш район восемь лет назад. Как отметили работники станции, в дальнейшем они планируют наведываться на Будакошелевщину чаще, ведь, как показывает практика, людей, желающих выполнить донорскую функцию, становится больше.





















Ольга ЧЕРНЯКОВА

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