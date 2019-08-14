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На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству

15.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству

О том, что переливание донорской крови спасло миллионы жизней, знают все. Только мало кто из нас может похвастаться тем, что и сам когда-то был донором.

Сегодня в Буда-Кошелевской центральной районной больнице прошла акция по безвозмездному донорству крови. По предварительной записи желание принять в ней участие изъявили 75 человек. Конечно, в  большинстве своем это медицинские работники, ведь именно они понимают всю важность и значимость донорства.

К слову, в последний раз Гомельская станция переливания крови приезжала в наш район восемь лет назад. Как отметили работники станции, в дальнейшем они планируют наведываться на Будакошелевщину чаще, ведь, как показывает практика, людей, желающих выполнить донорскую функцию, становится больше.

На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству
На Будакошелевщине прошла акция по безвозмездному донорству

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

 
 
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О том, что переливание донорской крови спасло миллионы жизней, знают все. Только мало кто из нас может похвастаться тем, что и сам когда-то был... ...
 
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