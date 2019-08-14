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О сборе грибов, выросших в зонах отчуждения и отселения

15.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С установлением способствующей росту грибов и ягод погоды любители «тихой охоты», как правило, спешат в лес.

О сборе грибов, выросших в зонах отчуждения и отселения

Однако забывать не стоит, что нельзя собирать грибы, выросшие в зонах отчуждения и отселения: они имеют свойство активно аккумулировать в себе радиацию. Посещая леса, обращайте внимание на знаки радиационной опасности, установленные при входе и въезде в лес, а также на знаки, установленные в наиболее посещаемых людьми местах.

Пост радиационного контроля Буда-Кошелевского опытного лесхоза постоянно осуществляет контроль за качеством продукции лесного хозяйства: это проверки на загрязнение радионуклидами цезия-137 березового сока, свежих грибов, ягод, новогодних елей, сена, веников банных и так далее. Сбор грибов разрешается в первой зоне радиоактивного загрязнения (1-5 Ки/км2, плотность загрязнения почв цезием-137): это Наспенское, Чернянское и Чеботовичское лесничества.
Грибы характеризуются наибольшим накоплением радионуклидов. В отдельных их видах содержание цезия-137 даже на относительно чистой территории (до 1 Ки/км2) превышает республиканские допустимые уровни (РДУ-99): для свежих грибов – 370 Бк/кг, ягод – 185 Бк/кг. Следует знать, что по способности накапливать радиоактивные вещества грибы отличаются друг от друга и условно делятся на четыре группы:

◆ аккумуляторы: горькушка, колпак кольчатый (курочка), гриб польский, маслёнок, моховики. В этих грибах даже при загрязнении почв менее 1 Ки/км2 содержание цезия-137 может превышать допустимый уровень (370 Бк/кг), поэтому собирать их не рекомендуется;

◆ сильнонакапливающие: грузди, скрипица, волнушки, зеленка, решетник, сыроежки. Собирать грибы этой группы допускается при плотности загрязнения почв до 1 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем;

◆ средненакапливающие: лисичка настоящая, рядовка серая (подзеленка), белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчок, рыжик;

◆ слабонакапливающие: опята, гриб-зонтик, дождевики, шампиньоны. Заготовку грибов, относящихся к средне- и слабонакапливающим радиоцезий группам, рекомендуется проводить в лесах с плотностью загрязнения почв до 2 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем.

А снизить содержание цезия-137 в грибах можно, используя различные способы кулинарной обработки. Наиболее эффективные из них: отваривание свежих грибов, вымачивание их в соленом растворе.

Антонина ТАРАСОВА

 
 
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С установлением способствующей росту грибов и ягод погоды любители «тихой охоты», как правило, спешат в лес. Однако забывать не стоит, что нельзя...
 
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