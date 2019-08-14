В Витебске 4-летний ребенок спал в чужой коляске в подъезде. Его избил и выгнал из дома отец

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска избил жену и сына, а потом выгнал малыша из дома — 4-летний ребенок ночевал в подъезде в чужой коляске. Возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и оставление в опасности. Мужчина — под стражей, сообщает СК.

Утром 12 августа милиции сообщили о том, что на лестничной площадке одного из домов находится маленький ребенок. На теле у него — повреждения. Семья мальчика живет в этом же подъезде.

Оказалось, накануне вечером отец ребенка напился и избил жену. Женщина ушла из дома. Мужчина продолжил пить, а затем избил и 4-летнего сына — и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая стояла на лестничной площадке.