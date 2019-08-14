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В Витебске 4-летний ребенок спал в чужой коляске в подъезде. Его избил и выгнал из дома отец
15.08.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска избил жену и сына, а потом выгнал малыша из дома — 4-летний ребенок ночевал в подъезде в чужой коляске. Возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и оставление в опасности. Мужчина — под стражей,
Утром 12 августа милиции сообщили о том, что на лестничной площадке одного из домов находится маленький ребенок. На теле у него — повреждения. Семья мальчика живет в этом же подъезде.
Оказалось, накануне вечером отец ребенка напился и избил жену. Женщина ушла из дома. Мужчина продолжил пить, а затем избил и 4-летнего сына — и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая стояла на лестничной площадке.
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Матери ребенка дома не было - после побоев мужа она ушла из дома.
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