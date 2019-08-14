«Нафтан» отрицает, что серная кислота из их вагона могла вытечь в Могилеве из-за перелива

Источник материала: Tut.by

Серная кислота Могилеве">вылилась из вагона на железнодорожной станции в Могилеве 14 августа. По информации Госпромнадзора, течь из-под загрузочного люка вагона цистерны, собственником которого является ОАО «Нафтан», могла появиться из-за перелива серной кислоты при загрузке грузоотправителем, то есть «Нафтаном». На предприятии эту версию опровергают.

Администрация ОАО «Нафтан» дала официальный ответ на сайте «Вестника Нафтана». В нем поясняется, что перед погрузкой все вагоны-цистерны, в том числе тот, в котором обнаружили течь, были осмотрены и признаны пригодными под погрузку. Об этом есть запись в журнале осмотра.

Перелива продукта допущено не было, подчеркивает администрация «Нафтана». Объясняет: «Масса груза в том самом вагоне-цистерне определялась прямым методом статических измерений — взвешиванием на вагонных весах в соответствии с требованиями методики измерений. Масса нетто составила 62 700 кг. Таким образом, при разрешенной грузоподъемности вагона-цистерны 65 000 кг перелива продукта не допущено».

Перед отправкой погруженных вагонов их еще раз осмотрела комиссия, в том числе сотрудники железнодорожной станции Новополоцк. Все загрузочные, осмотровые и пробоотборные люки вагонов-цистерн были исправны, полностью закрыты, закреплены и опломбированы. Это задокументировано. К тому же в пути следования того самого вагона-цистерны на промежуточных железнодорожных станциях течи груза выявлено не было.

«Возможной причиной течи груза может являться проведение работниками БЖД с вагоном-цистерной маневровых работ, не учитывающих физические свойства — высокую плотность — перевозимого груза, — полагает администрация предприятия. — ОАО «Нафтан» производит отгрузку серной кислоты на постоянной основе только в собственных вагонах-цистернах потребителям Республики Беларусь, стран Прибалтики, Украины. Претензий к ОАО «Нафтан» по качеству работ при отправке груженых вагонов-цистерн со стороны грузополучателей, администраций сопредельных железных дорог не поступало.