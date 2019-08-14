В Гомеле суд вынес приговор подростку, который пришел на хоккей с ножами и топором

Источник материала: Tut.by

15 августа суд Центрального района Гомеля вынес решение по уголовному делу в отношении 17-летнего выпускника одной из гомельских школ. Этим летом он стал студентом, сообщает БелаПАН .



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Его приговорили к ограничению свободы сроком на два с половиной года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией обвиняемого частично освободили от отбытия наказания на два года.

Государственное обвинение поддерживала в суде сотрудник прокуратуры Олеся Журавлева, которая рассказала, что инцидент с ножом и топором не вменялся подростку, только хранение патронов. Молодого человека судили за незаконные действия с оружием и боеприпасами (часть 2 статьи 295 УК Беларуси). Несовершеннолетний свою вину на суде не признал и пояснил, что патроны перевез после смерти дедушки из другого города. Дедушка пояснял ему, что патроны не боевые. Хранил патроны как сувенир в память о деде.

Напомним, 14 декабря 2018 года на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» ОМОН задержал подростка на входе в Ледовый дворец. В рюкзаке у него лежал походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у парня также был найден нож в чехле. При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.