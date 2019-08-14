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В Гомеле суд вынес приговор подростку, который пришел на хоккей с ножами и топором
15.08.2019 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 августа суд Центрального района Гомеля вынес решение по уголовному делу в отношении 17-летнего выпускника одной из гомельских школ. Этим летом он стал студентом, сообщает
Его приговорили к ограничению свободы сроком на два с половиной года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией обвиняемого частично освободили от отбытия наказания на два года.
Государственное обвинение поддерживала в суде сотрудник прокуратуры Олеся Журавлева, которая рассказала, что инцидент с ножом и топором не вменялся подростку, только хранение патронов. Молодого человека судили за незаконные действия с оружием и боеприпасами (часть 2 статьи 295 УК Беларуси). Несовершеннолетний свою вину на суде не признал и пояснил, что патроны перевез после смерти дедушки из другого города. Дедушка пояснял ему, что патроны не боевые. Хранил патроны как сувенир в память о деде.
Напомним, 14 декабря 2018 года на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» ОМОН
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Его приговорили к ограничению свободы сроком на два с половиной года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией обвиняемого...
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