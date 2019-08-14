|
Мужчина отправил друга в магазин со своей картой. Тот потратил 1000 рублей и исчез
15.08.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин дал свою карту знакомому, чтобы он сходил в магазин, однако тот увлекся и потратил с карты 1000 рублей. Подробности
Пострадавший 38-летний мужчина рассказал, что перед инцидентом они с другом отдыхали у него дома. В какой-то момент решили, что нужно сходить в магазин. Мужчина передал свою банковскую другу. Тот из магазина не вернулся, но с чужой карточкой успел потратить 1000 рублей на еду, алкоголь и другое.
Мужчина обратился в милицию, друга задержали по месту жительства и изъяли карту. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина из магазина не вернулся, но с чужой карточкой успел потратить 1000 рублей на еду, алкоголь и другое.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)