Мужчина отправил друга в магазин со своей картой. Тот потратил 1000 рублей и исчез

Источник материала: Tut.by

Минчанин дал свою карту знакомому, чтобы он сходил в магазин, однако тот увлекся и потратил с карты 1000 рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавший 38-летний мужчина рассказал, что перед инцидентом они с другом отдыхали у него дома. В какой-то момент решили, что нужно сходить в магазин. Мужчина передал свою банковскую другу. Тот из магазина не вернулся, но с чужой карточкой успел потратить 1000 рублей на еду, алкоголь и другое.

Мужчина обратился в милицию, друга задержали по месту жительства и изъяли карту. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.