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Меры по снижению утомляемости, унитазы с сидением. Правительство утвердило требования к школам и садам

15.08.2019 20:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров утвердил санитарно-эпидемиологический требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В постановлении на 80 страницах расписано, как должны кормить школьников и детсадовцев, какой должна быть температура в учебных заведениях, при какой погоде можно отменить уроки. Есть даже пункт о том, какими должны быть туалеты и песочницы. Вот некоторые из требований.

Туалеты — с сидениями, песочницы — закрыты на ночь

В документе говорится, что территория учреждения образования в вечернее время должна быть освещена. Уровень освещенности поверхности земли должен быть не менее 20 люкс, а игровых площадок и физкультурно-спортивной зоны — не менее
40 люкс.

Постановление требует, чтобы песок для наполнения песочниц завозился из специально установленных для этого мест с подтверждающими документами о непревышении гигиенических нормативов содержания в нем природных радионуклидов и солей тяжелых металлов. Песок должен быть чистым, без посторонних примесей. В конце рабочего дня песочницы должны закрываться крышками.

Туалеты для детей, начиная с пятилетнего возраста, должны быть мужскими и женскими, для работников учреждения — отдельные.

Унитазы в санузлах должны устанавливаться для детей до 10 лет — в закрывающихся без запора полукабинах, для детей от 11 лет — в закрывающихся на запор полукабинах, для взрослых — в закрывающихся на запор полукабинах (кабинах). На унитазах должны быть накладные сиденья, а в санузлах — урны, туалетная бумага. Возле умывальников, по постановлению правительства, должны быть дозаторы с жидким мылом, электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами).

Оговорено даже, что в учреждениях не допускается наличие грызунов и насекомых

Расписание занятий должно учитывать утомляемость

В школах запрещается учиться во вторую смену в I, II, V, IX — XI классах, также в VIII классах — с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

В VI — VII классах, где изучают некоторые предметы на повышенном уровне, допускается вторая смена при условии обеспечения оптимального режима обучения и ежегодного согласования (до начала учебного года) с роно и центрами гигиены.

Расписание занятий на учебную неделю, говорится в постановлении, должно предусматривать «меры по снижению утомляемости» и составляться с учетом трудности учебных предметов.

Максимальная учебная нагрузка учащихся должна быть в дни наибольшей работоспособности:

  • во вторник и (или) среду — в I — IV классах,
  • вторник, среду и (или) пятницу — в V — XI (XII) классах.

Физкультуру нельзя проводить два дня подряд в одном классе, также нельзя ставить ее больше одного раза первым или последним уроком.

Предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (это математика, русский, белорусский, иностранный языки), должны изучаться в I — IV классах преимущественно на втором и третьем уроках.

В V — XI (XII) классах каждый из учебных предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (математика, русский, белорусский,
иностранный языки, физика, химия), допускается изучать на первом или
последнем уроке не чаще одного раза в неделю в одном классе.

Контрольные работы, курсовые проекты (курсовые работы), зачеты (дифференцированные зачеты) и экзамены в учреждениях должны проводиться не более чем по одному учебному предмету (учебной дисциплине) в день в одном классе (учебной группе).

Проведение контрольных работ, курсовых проектов (курсовых работ),
зачетов и экзаменов (за исключением выпускных) в пятницу и на последних часах учебных занятий запрещается в школах, профтехлицеях и ссузах.

«Интервалы между основными приемами пищи — не более четырех часов»

В столовых учреждений образования алюминиевую посуду можно использовать только
для приготовления и временного (до одного часа) хранения блюд.

В пластмассовой посуде можно хранить сырые и сухие пищевые продукты, можно использовать ее как одноразовую посуду.

Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) должны составлять не менее 3,5 часа и не более 4 часов.

В питании детей должны использоваться:

  • диетические яйца, нежирное мясо (свинина мясная, говядина первой категории или телятина);
  • цыплята-бройлеры, куры или индейка потрошеные первого сорт (категории), субпродукты первой категории;
  • колбасы и сосиски вареные с маркировкой для детей дошкольного и школьного возраста или высшего сорта (не более одного раза в неделю в учреждениях для детей с дневным пребыванием детей, двух раз в неделю — с круглосуточным пребыванием детей);
  • из жиров — масло из коровьего молока и масло растительное;
  • богатые пектином кондитерские изделия (зефир, мармелад, джем);
  • йодированная соль;
  • преимущественно охлажденные, а не замороженные мясные полуфабрикаты.

В учреждениях для детей можно открывать буфеты, кафе и кафетерии со свежими фруктами и овощами, салатами из свежих и вареных овощей, из морепродуктов, с сырками, пудингами, сырами, соками, орехами, хлебцами, бутербродами, сладостями (мармелад, зефир, шоколад и другое) в промышленной (порционной) упаковке — не более 10 наименований.

Пиццы, смаженки, сосиски в тесте, другие мучные изделия с начинкой из мясного мясного (колбасного) фарша можно продавать не чаще двух раз в неделю.

 
 
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Совет министров утвердил санитарно-эпидемиологический требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, сообщает Национальный правовой...
 
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