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Могилевская чиновница получила 3,6 года колонии за взятку в 240 рублей

15.08.2019 21:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе суд Ленинского района Могилева рассмотрел уголовное дело в отношении местной чиновницы. За 240 рублей она помогла со своевременным перечислением денег из бюджета коммерческой организации и учреждению образования. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В отношении заместителя начальника управления государственного казначейства главного управления Министерства финансов Беларуси по Могилевской области — начальника отдела исполнения бюджета было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки).

«Женщина, используя свои служебные полномочия, способствовала благоприятному решению входящих в ее компетенцию вопросов по своевременному перечислению денежных средств из республиканского бюджета — коммерческой организации и учреждению образования», — рассказали в милиции.

За свои «услуги» чиновница получила денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму более 240 рублей.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в получении взяток. Ей назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она также лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.

 
Теги: Могилев
 
 
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За 240 рублей она помогла со своевременным перечислением денег из бюджета коммерческой организации и учреждению образования.
 
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