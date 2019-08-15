Простые и быстрые рецепты шарлотки – готовим в домашних условиях

Едва заслышав слово «шарлотка», многие сразу представляют пышный и аппетитный пирог. Чаще всегда готовится он с яблоками. К слову, во многих странах шарлотка –не обычная выпечка, а холодный десерт или даже пудинг.
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Едва заслышав слово «шарлотка», многие сразу представляют пышный и аппетитный пирог. Чаще всегда готовится он с яблоками. К слову, во
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Едва заслышав слово «шарлотка», многие сразу представляют пышный и аппетитный пирог. Чаще всегда готовится он с яблоками. К слову, во