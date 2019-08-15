Острый вопрос: Хочу застраховать коня!

Источник материала: Навiны Палесся



После выявления сибирской язвы в деревне Хотомель жители как этого населённого пункта, так и других забеспокоились о животных на своих подворьях и бросились к страховым агентам. Но там им отказали в страховании. Почему? С этим вопросом отправились в представительство Белгосстраха по Столинскому району.

Начальник отдела по работе с гражданами Геннадий Симончик сразу показал правила добровольного страхования животных, принадлежащих гражданам.

Именно на них опираются работники госстраха в своей работе. И там в пункте 10 главы 2 подробно расписаны случаи, которые не принимаются на страхование. На первичное страхование кроме возрастных ограничений – крупный рогатый скот старше 10 лет, больные, истощённые животные, если при обследовании на лейкоз, туберкулёз, бруцелёз и другие инфекционные болезни установлена положительная реакция или диагноз, а также находящиеся в зоне, где установлен карантин.

А карантин установлен с 10 августа в двух населённых пунктах нашего района – Рубле и Хотомле. Это значит, что на ПЕРВИЧНОЕ страхование в этих деревнях не берут животных, которые могут быть подвержены заболеванию сибирской язвой.

Если животное было застраховано до этого и как раз сейчас истекает срок его добровольного страхования, то, соответственно, полис продлят.

С директором представительства Белгосстраха по Столинскому району Николаем Жоголем рассмотрели ситуацию в разрезе на примере цифр.

По состоянию на 1 января 2019 года в Рубле числилось 409 лошадей. Из них застраховано только 39. Из 150 коров застрахованы 25.

По Хотомлю из 140 лошадей застрахованы 11 и из 41 коровы – 6.

– Показатель страхования в среднем по району выше. Застраховано 22 % лошадей и 32 % коров, – приводит данные Николай Николаевич.

Вспышка болезни и такой серьёзной – это ситуация, в которой никто никому не желает оказаться. Но при всём этом дальновидные сельчане всё же постоянно страхуют животных своего подворья. Хотя надо признать, что суммы довольно внушительные. Застраховать лошадь стоит 125 рублей, если ей больше 10 лет – то 163 рубля. Страхование коровы стоит 190 рублей. Но уплата этих сумм помогает в ситуациях, когда надвигается опасность для здоровья, жизни, а также имущества.

Татьяна СЕГЕН