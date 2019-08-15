Трагедия в горах, самолет в кукурузе, чудо в тайге, «пьянка» на самокате и 11-й айфон - все за вчера

Прошедший июль стал самым теплым месяцем в истории наблюдений на планете. Зато август, похоже, решил испортить статистику… Бегите на работу, пока нет дождя — но перед этим давайте быстренько вспомним, чем страна и мир жили вчера. И напоминаем: сегодня пятница, друзья! Выходные обещают быть погожими, так что уже начинайте строить планы: например, можно поехать в мини-путешествие на северо-запад страны, а там отыскать самый красивый костел Беларуси, чудом уцелевшую жилую застройку XVIII века, ядерные шахты, батлейку, деревню со smart-планировкой, местечко, где подписали фронтовое перемирие во время Первой мировой, колонну в честь Конституции 1791 года, смелые фрески, разводной мост — и завершить поездку в Париже.
Правительство утвердило требования к садам и школам. Теперь мы с вами знаем, как должны кормить школьников и детсадовцев, какой должна быть температура в учебных заведениях, при какой погоде можно отменить уроки. Есть даже о том, какими должны быть туалеты.
Светлогорский ЦКК дальше обойдется без китайцев. «К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком (компания САМСЕ), чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию», — пояснил Румас. Вчера общее собрание акционеров приняло окончательное решение.
Недавно мы рассказывали о белорусских землях, которые переданы иностранным государствам для размещения там посольств, резиденции и охотничьих угодий. Но на каких основаниях иностранцы могут получить землю в Беларуси в собственность и какова в этом всем роль президента?
Торговлю энергией БелАЭС перенесут на латвийскую границу — с литовской. Зачем и кому это нужно, рассказываем здесь.
Вчера утром пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя — самолет столкнулся со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров (из них 6 детей) и 7 членов экипажа. «Пилот — красавчик, он посадил самолет как нужно. Его 100% надо награждать. Если бы пилот не посадил самолет ровно на „брюхо“, то он бы развалился на куски», — говорили пассажиры и аплодировали экипажу. «Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — скромничает 41-летний Дамир Юсупов.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вчера вообще-то был День археолога — их на всю страну около 50-ти. Но к празднику имеют отношение все, кто хоть когда-нибудь принимал участие в раскопках. Поздравляем! Наш фотокорреспондент побывал на озере Неспиш и посмотрел, как история поднимается из земли.
Необычная история произошла недавно в столице: парня оштрафовали за езду на электросамокате в нетрезвом виде — да еще и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами! А другого выпившего парня на электросамокате после долгих разборок в итоге признали пешеходом и дали штраф 0,5 базовой. Попробуем разобраться?
Кстати, задумывались ли вы о том, что после повышения пенсионного возраста вас будут возить в транспорте 65-летние водители? Ничего не имеем против людей этого прекрасного возраста, но все понимают: в автомобильных перевозках нужны быстрая реакция и умение концентрироваться. У многих ли водителей сохраняются эти свойства в зрелом возрасте, не создадут ли они опасности на дороге для себя и окружающих? Давайте смотреть.
На днях показывали минчанам, как после реконструкции изменился легендарный дом на Мясникова с красивым балконом. А теперь давайте рассмотрим, как менялись другие столичные здания и улицы после реконструкций и ремонтов. Некоторые просто не узнать! А затопленный подземный переход в Витебске, где жили лягушки и рыбы, помните? Тоже не такой уже!
Видели в магазинах алкоголь в пластиковых стаканчиках, подозрительно похожий на йогурт? А это вообще законно?..
Решили повеселиться. В ноябре в Беларуси пройдут очередные выборы в палату представителей. Давайте представим, что среди них снова окажется представитель оппозиции, и пофантазируем, что ему могли бы написать лидеры мнений и публичные персоны в соцсетях. Зачем? Затем! (с)
Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах» — не беда, посмотрите здесь в записи. Обсуждали, чем был недоволен Лукашенко на этой неделе. А если вам пока все это неинтересно, то вот у нас конкурс для школьников и студентов: если вы подрабатывали летом 2019-го — расскажите нам о своем опыте и заработайте призовые! Вот здесь все условия, ребята, — и хорошей нам всем пятницы.
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