Трагедия в горах, самолет в кукурузе, чудо в тайге, «пьянка» на самокате и 11-й айфон - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прошедший июль стал самым теплым месяцем в истории наблюдений на планете . Зато август, похоже, решил испортить статистику… Бегите на работу, пока нет дождя — но перед этим давайте быстренько вспомним, чем страна и мир жили вчера. И напоминаем: сегодня пятница, друзья! Выходные обещают быть погожими, так что уже начинайте строить планы: например, можно поехать в мини-путешествие на северо-запад страны, а там отыскать самый красивый костел Беларуси, чудом уцелевшую жилую застройку XVIII века, ядерные шахты, батлейку, деревню со smart-планировкой, местечко, где подписали фронтовое перемирие во время Первой мировой, колонну в честь Конституции 1791 года, смелые фрески, разводной мост — и завершить поездку в Париже .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Вчера утром пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя — самолет столкнулся со стаей чаек . На борту находились 226 пассажиров (из них 6 детей) и 7 членов экипажа. «Пилот — красавчик, он посадил самолет как нужно. Его 100% надо награждать. Если бы пилот не посадил самолет ровно на „брюхо“, то он бы развалился на куски», — говорили пассажиры и аплодировали экипажу . «Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — скромничает 41-летний Дамир Юсупов .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вчера вообще-то был День археолога — их на всю страну около 50-ти. Но к празднику имеют отношение все, кто хоть когда-нибудь принимал участие в раскопках. Поздравляем! Наш фотокорреспондент побывал на озере Неспиш и посмотрел, как история поднимается из земли .





Параноики, спокойно! Специально для вас мы попробовали разобраться в наиболее популярных мифах о вышках, радиоволнах и сотовой связи. Так облучают нас все же базовые станции ?

о вышках, радиоволнах и сотовой связи. ? Необычная история произошла недавно в столице: парня оштрафовали за езду на электросамокате в нетрезвом виде — да еще и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами! А другого выпившего парня на электросамокате после долгих разборок в итоге признали пешеходом и дали штраф 0,5 базовой. Попробуем разобраться ?





Кстати, задумывались ли вы о том, что после повышения пенсионного возраста вас будут возить в транспорте 65-летние водители? Ничего не имеем против людей этого прекрасного возраста, но все понимают: в автомобильных перевозках нужны быстрая реакция и умение концентрироваться. У многих ли водителей сохраняются эти свойства в зрелом возрасте, не создадут ли они опасности на дороге для себя и окружающих? Давайте смотреть .

вас будут возить в транспорте 65-летние водители? Ничего не имеем против людей этого прекрасного возраста, но все понимают: в автомобильных перевозках нужны быстрая реакция и умение концентрироваться. У многих ли водителей сохраняются эти свойства в зрелом возрасте, не создадут ли они опасности на дороге для себя и окружающих? . На днях показывали минчанам, как после реконструкции изменился легендарный дом на Мясникова с красивым балконом. А теперь давайте рассмотрим, как менялись другие столичные здания и улицы после реконструкций и ремонтов. Некоторые просто не узнать ! А затопленный подземный переход в Витебске, где жили лягушки и рыбы, помните? Тоже не такой уже !

легендарный дом на Мясникова с красивым балконом. А теперь давайте рассмотрим, другие столичные здания и улицы после реконструкций и ремонтов. ! А затопленный подземный переход в Витебске, где жили лягушки и рыбы, помните? ! Видели в магазинах алкоголь в пластиковых стаканчиках, подозрительно похожий на йогурт? А это вообще законно ?..

в пластиковых стаканчиках, подозрительно похожий на йогурт? ?.. Решили повеселиться . В ноябре в Беларуси пройдут очередные выборы в палату представителей. Давайте представим, что среди них снова окажется представитель оппозиции, и пофантазируем , что ему могли бы написать лидеры мнений и публичные персоны в соцсетях. Зачем? Затем! (с)

. В ноябре в Беларуси пройдут очередные выборы в палату представителей. Давайте представим, что среди них снова окажется представитель оппозиции, и , что ему могли бы написать лидеры мнений и публичные персоны в соцсетях. Зачем? Затем! (с) Знакомьтесь — 11-й айфон! Новинку рассекретили — и ловите подробные характеристики еще официально не анонсированных гаджетов.





Американец купил билет на авиарейс из города Аспен в Солт-Лейк-Сити — и выяснил, что кроме него этим самолетом никто не летит . Но авиакомпания не стала отменять полет — и посмотрите, как отнеслись к нему сотрудники аэропорта и авиакомпании ! К — клиентоориентированность.

. Но авиакомпания не стала отменять полет — и ! К — клиентоориентированность. А видели, какое чудо произошло в российской тайге? Двое суток там искали пропавшего 3-летнего малыша — и нашли живым ! Сидел на кочке в болоте, пил болотную воду и плакал…

О СПОРТЕ

БАТЭ и «Шахтер» вчера играли ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. Борисовский БАТЭ вышел в плей офф, «Шахтер» вылетел . Подробности игр читайте вот здесь , а потом мы вам расскажем, почему нельзя комментировать футбол так , как это было в среду на «Беларусь 5», на матче Суперкубка Европы…





Ну, а теннисистка Арина Соболенко (WTA № 9) таки проиграла в третьем раунде турнира в Цинциннати . Ничего, не опускаем руки, ждем новых побед!

Все новости четверга, 15 августа

Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир « Экономики на пальцах » — не беда, посмотрите здесь в записи . Обсуждали, чем был недоволен Лукашенко на этой неделе. А если вам пока все это неинтересно, то вот у нас конкурс для школьников и студентов: если вы подрабатывали летом 2019-го — расскажите нам о своем опыте и заработайте призовые! Вот здесь все условия, ребята , — и хорошей нам всем пятницы.

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