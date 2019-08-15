|
Тепло и без дождя. Все о погоде в Бресте в выходные
16.08.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков,
В субботу утром будет ясно, во второй половине дня — облачно и без осадков. Воздух прогреется до +23°С.
В воскресенье днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +23…25°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)