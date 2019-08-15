Тепло и без дождя. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми и без осадков, обещает pogoda.by.





В субботу утром будет ясно, во второй половине дня — облачно и без осадков. Воздух прогреется до +23°С.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +23…25°С.

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