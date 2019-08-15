В Гродно в ста метрах от Немана - стихийная свалка строительного мусора. Местные обеспокоены

Источник материала: Tut.by

В Гродно между улицей Подпереселка и набережной Немана неизвестные устроили стихийную свалку строительного мусора. Горожане обеспокоены, что это может навредить природе. Отходы лежат не первую неделю: в грунте местами пробивается трава, мусорные холмы росли рядами, один за другим. Объемы большие да и на земле отчетливо видны следы больших шин — разворачивались грузовики или тракторы. Местные говорят, что сюда ничего не выбрасывают, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Найти образовавшуюся возле частного сектора свалку несложно: не доезжая до нового моста, поворачиваем направо к Переселке. Несколько десятков метров — и за кустами облепихи открывается вид на горы мусора из грунта, обломков плит и труб, железобетонных конструкций, бордюров и старого асфальта. В одном месте, похоже, даже закопали бетон.

— Недавно меняли в доме окна. Старые рамы оставили у ворот, их вывезли вместе с обычным мусором из контейнеров, — рассказывает Людмила. — Кто сбрасывает мусор на выезде, сказать сложно: по нашей дороге туда большие машины не ездят. Весной муж видел, как с той стороны выезжал грузовик, но как узнать, что это именно он грязь привез?

По закону, любая организация, ведущая строительные или ремонтные работы, предусматривающие вывоз мусора, обязана заключать договор с предприятием, которое сможет использовать отходы. В Гродно этим занимается мусоросортировочный завод.

В большинстве случаев куски бытового мусора дробят, а крошку используют на просыпке минерализационного слоя на полигонах и для дорожных работ. С помощью крупных отходов рекультивируют карьеры. В Гродно бетонные обломки отвозят на карьер Обуховичи.

— Администрация города может выделить предприятию временный участок для хранения отходов при строительных или ремонтных работах, но это не будет свалка в городе, — говорит заместитель директора по производству САХ Франц Почебут. — Например, во время ремонта теплотрассы мы храним грунт на карьере в Грандичах, откуда его заберут, чтобы засыпать обратно. Любой грунт составляет землезапас города, и даже его остатки будут рекультивированы, если они очищены от мусора.



Фото: vgr.by

Правила, как действовать при утилизации, прописаны и для горожан. Мусор с участка нужно относить в контейнеры для крупногабаритного груза — в городе 179 таких. На Переселке отдельную площадку сделали во 2-м Новом переулке.

— Крупногабаритные отходы нельзя хранить вне контейнерных площадок, не говоря уже о том, чтобы оставлять их возле входа. Если есть специально приспособленные места, зачем сыпать мусор мимо? — продолжает Франц Почебут. — Все можно утилизировать цивилизованно, не засоряя смешанные контейнеры, но это вопрос культуры наших граждан.

Крупный строительный мусор, который жители не могут вывезти на спецплощадку сами, не входит в перечень коммунальных отходов и вывозится за отдельную плату. Можно подать заявку в ЖКХ, обратиться в САХ или частную фирму. В спецавтохозяйстве рейс МАЗа грузоподъемностью 5 тонн с контейнером на 8 кубометров обойдется 60 рублей. Расценки у частников разнятся: ИП предлагают трехтонные грузовики по 20 рублей за рейс, а в крупной клининговой компании сумма зависит от объема и специфики материалов. Ориентировочная стоимость — от 35 рублей за 500 кг до 220 рублей за 20 тонн. Отдельно оплачиваются грузчики — от 6 рублей за час на одного человека.

— Чтобы правильно оценить объем работ и подобрать выгодный вариант, мы выезжаем на место или просим прислать фотографии, — консультируют в частной компании. — Мусор отвозим исключительно на полигон, никаких загрязнений леса.

Сообщить о несанкционированной свалке мусора можно по номеру контакт-центра ЖКХ 115 или на сайте комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. К письменному обращению нужно приложить фотографии.

По словам начальника отдела контроля за обращением с отходами Валентины Путро, обычно строительный мусор засоряет только площадку: если он состоит из инертных веществ, то экосистему в целом не нарушит. Но если в составе отходов есть опасные компоненты, они могут проникнуть в воду и почву.

— Собственник земли или найденный организатор свалки понесет материальную ответственность, и штрафы будут колоссальными, — отмечает Валентина Путро. — Физические лица платят до 50 базовых величин, юридические — до 1000.

Найденная свалка находится близко к реке, рядом с ней протекает ручей, поэтому ею будут заниматься специалисты в области охраны и использования водных ресурсов.