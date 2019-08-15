Солнце и никаких дождей. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Не поверите (мы тоже пока не верим): эти выходные в Могилеве будут без дождей! Прогнозируют также солнце и до +21°С. На следующей неделе погода будет капризной — будут и дождь, и похолодание, и +25°С.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 16 августа, весь день будет пасмурно, но без существенных осадков. А еще прохладно — максимум +17°С.

В субботу ожидается до +21°С, переменная облачность. Картину погожего дня нарушит лишь порывистый ветер, но он обещает утихнуть к середине дня.

В воскресенье погода останется неизменной: максимум +21°С, облачно с прояснениями, но уже без порывистого ветра.

В понедельник, 19 августа, прогнозируют до +25°С! А еще — переменную облачность и в середине суток — порывистый ветер.

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