ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солнце и никаких дождей. Погода в Могилеве в выходные

16.08.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не поверите (мы тоже пока не верим): эти выходные в Могилеве будут без дождей! Прогнозируют также солнце и до +21°С. На следующей неделе погода будет капризной — будут и дождь, и похолодание, и +25°С.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 16 августа, весь день будет пасмурно, но без существенных осадков. А еще прохладно — максимум +17°С.

В субботу ожидается до +21°С, переменная облачность. Картину погожего дня нарушит лишь порывистый ветер, но он обещает утихнуть к середине дня.

В воскресенье погода останется неизменной: максимум +21°С, облачно с прояснениями, но уже без порывистого ветра.

В понедельник, 19 августа, прогнозируют до +25°С! А еще — переменную облачность и в середине суток — порывистый ветер.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не поверите (мы тоже пока не верим): эти выходные в Могилеве будут без дождей!
 
Новости дня
Новости общества
 
Трагедия в горах, самолет в кукурузе, чудо в тайге, «пьянка» на самокате и 11-й айфон - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки официальный сайт распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика