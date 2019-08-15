В Витебске завтра откроется большой секонд-хенд

Источник материала: Tut.by

В Витебске в 9 часов утра в субботу, 17 августа, на улице Ленина, 3 откроется самый большой магазин сети «Одежда из Европы», сообщают «Витьбичи».





Площадь магазина — около 350 квадратных метров. Здесь 15 примерочных, две кассы, детский уголок. Одежда развешана по отделам: юбки, платья, блузки, вещи для детей, для мужчин и т.д. Бывалые посетители этой сети магазинов говорят, что здесь нередко встречаются бренды: Lacoste, HugoBoss, Levi’s, TomTailor и др.

На открытии магазина перед входом будут звучать скрипка и саксофон. Обещают скидки, а первым 100 покупателям — подарки. Тем, кто сделает покупку от 25 рублей в чеке, дадут купон на бесплатный кофе.