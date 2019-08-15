Холодно, серо, дождливо. Погода в выходные в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Гомеле будут пасмурными и дождливыми, обещает pogoda.by.



Скриншот видео. Автор: Сергей Пехтерев

В субботу утром будет дождь, гроза, 12 градусов тепла (если это можно так назвать), во второй половине дня потеплеет до +17°С, но весь день будет дуть холодный северный ветер.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха поднимется до +23°С.

Хороших выходных!

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