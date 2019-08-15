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Холодно, серо, дождливо. Погода в выходные в Гомеле
16.08.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Гомеле будут пасмурными и дождливыми,
В субботу утром будет дождь, гроза, 12 градусов тепла (если это можно так назвать), во второй половине дня потеплеет до +17°С, но весь день будет дуть холодный северный ветер.
В воскресенье днем ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха поднимется до +23°С.
Хороших выходных!
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Предстоящие выходные в Гомеле будут пасмурными и дождливыми
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