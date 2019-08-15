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Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства «Песні Воранаўшчыны маёй» ПРИГЛАШАЕТ 18 августа в г.п. Радунь

16.08.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства «Песні Воранаўшчыны маёй» ПРИГЛАШАЕТ 18 августа в г.п. Радунь

12.00-14.00(Костел Матери Божией Розария и церковь Святой преподобной Евфросинии Полоцкой) праздничные богослужения в честь жителей городского поселка Радунь;

Главная сцена (площадь г.п. Радунь)

14.00-14.30 — торжественное открытие, праздничное шествие  представителей разных национальностей Вороновского района;

14.30-15.00 — концертная программа народного ансамбля народной музыки «Лявоны»;

15.00-16.00 — концертная программа коллективов и исполнителей народного творчества учреждений культуры г.п. Радунь «Вітаем вас, землякі»;

15.00-16.00 — конкурс на лучший дожиночный сноп «Залатыя каласы Воранаўшчыны» среди сельских исполнительных комитетов;

16.00-18.00 — конкурс на лучшее национальное подворье «Скарбаў россып залаты»;

16.00-17.00 — концертная программа «Спявайма, сябры дарагія»  любительских коллективов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи  Щучинского райисполкома;

17.00-18.00 — концертная программа «Спявай, чароўная Зямля!» любительских коллективов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома;

18.00-18.10 — награждение участников конкурса на лучшее национальное подворье «Скарбаў россып залаты»;

18.15-18.30 — награждение победителей в районном конкурсе на лучший дожиночный сноп «Залатыя каласы Воранаўшчыны»;

18.30-20.00 — концертная программа эстрадных исполнителей района «На эстраднай хвалі»;

20.00-21.00 — вокально-танцевальное шоу «На грани» шоу-балета «Феерия»;

С 13.00 до 21.00 будут работать торговые ряды, город мастеров, детские аттракционы, попкорн, аквагрим, национальные подворья.

 

 
 
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12.00-14.00 — (Костел Матери Божией Розария и церковь Святой преподобной Евфросинии Полоцкой) праздничные богослужения в честь жителей городского поселка Радунь;...
 
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