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Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства «Песні Воранаўшчыны маёй» ПРИГЛАШАЕТ 18 августа в г.п. Радунь
16.08.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
12.00-14.00 — (Костел Матери Божией Розария и церковь Святой преподобной Евфросинии Полоцкой) праздничные богослужения в честь жителей городского поселка Радунь;
Главная сцена (площадь г.п. Радунь)
14.00-14.30 — торжественное открытие, праздничное шествие представителей разных национальностей Вороновского района;
14.30-15.00 — концертная программа народного ансамбля народной музыки «Лявоны»;
15.00-16.00 — концертная программа коллективов и исполнителей народного творчества учреждений культуры г.п. Радунь «Вітаем вас, землякі»;
15.00-16.00 — конкурс на лучший дожиночный сноп «Залатыя каласы Воранаўшчыны» среди сельских исполнительных комитетов;
16.00-18.00 — конкурс на лучшее национальное подворье «Скарбаў россып залаты»;
16.00-17.00 — концертная программа «Спявайма, сябры дарагія» любительских коллективов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Щучинского райисполкома;
17.00-18.00 — концертная программа «Спявай, чароўная Зямля!» любительских коллективов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома;
18.00-18.10 — награждение участников конкурса на лучшее национальное подворье «Скарбаў россып залаты»;
18.15-18.30 — награждение победителей в районном конкурсе на лучший дожиночный сноп «Залатыя каласы Воранаўшчыны»;
18.30-20.00 — концертная программа эстрадных исполнителей района «На эстраднай хвалі»;
20.00-21.00 — вокально-танцевальное шоу «На грани» шоу-балета «Феерия»;
С 13.00 до 21.00 будут работать торговые ряды, город мастеров, детские аттракционы, попкорн, аквагрим, национальные подворья.
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Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства «Песні Воранаўшчыны маёй» ПРИГЛАШАЕТ 18 августа в г.п. Радунь
12.00-14.00 — (Костел Матери Божией Розария и церковь Святой преподобной Евфросинии Полоцкой) праздничные богослужения в честь жителей городского поселка Радунь;...
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