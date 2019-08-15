Источник материала: Газета Авангард

Жатва выходит на финишную прямую. В районе уже убрано 75% площадей зерновых и зернобобовых культур. С 24 тыс. га намолочено 54,7 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 22,8 ц/га.





По темпам уборочной на первом месте уверенно закрепились хлеборобы РУП «Белоруснефть-Особино»: они убрали 4,5 тыс. га, или 93% от запланированных площадей. Намолочено 13 тыс. тонн зерна. Следует отметить, что и урожайность в сельхозпредприятии самая высокая в районе – 28,8 ц/га. На втором месте аграрии КСУП «Губичи», убравшие 2,5 тыс. га (87% площадей). За ними следуют хлеборобы филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» – 1,6 тыс. га, средняя урожайность в хозяйстве вторая по району – 28,1 ц/га. На третьем месте по урожайности КСУП «Кривск – 21,9 ц/га.

Как отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Маркевич, по количеству намолоченного зерна наш район уверенно занимает второе место в области, уступая пальму первенств аграриям речицкого региона. И все же у наших хлеборобов есть все шансы выйти в лидеры, ведь уборочная еще не завершилась.

Ольга ЧЕРНЯКОВА