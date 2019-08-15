Колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ с 19 августа будет работать круглосуточно по номеру 140

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колл-центр для консультирования по оформлению ДТП без вызова ГАИ с 19 августа будет работать круглосуточно по короткому номеру 140. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском бюро по транспортному страхованию.

"Зачастую водители, находясь в стрессовой ситуации, испытывают трудности при принятии решения об оформлении ДТП без вызова ГАИ и заполнении извещения. В этой связи Белорусским бюро по транспортному страхованию совместно со страховыми организациями - членами бюро создан колл-центр по короткому номеру 140 для консультирования граждан по вопросам, связанным с оформлением ДТП без вызова ГАИ. С 19 августа колл-центр 140 начнет работу в круглосуточном режиме", - сообщили в Белорусском бюро по транспортному страхованию.

Обратившись в колл-центр 140, граждане смогут оперативно получить консультацию как по порядку и условиям оформления ДТП без вызова ГАИ, так и по заполнению извещения и другим вопросам, на которые необходимо обратить особое внимание в таких ситуациях.

Операторы колл-центра 140 при необходимости смогут проверить в базе данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств наличие действующих договоров страхования в отношении авто, участвовавших в ДТП.

Консультации операторами колл-центра 140 предоставляются бесплатно. При этом услуги мобильной связи оплачиваются по тарифам мобильных операторов, звонки для абонентов стационарной телефонной сети являются бесплатными.

В Белорусском бюро по транспортному страхованию напомнили, что преимуществами оформления ДТП с помощью заполнения извещения являются быстрота и удобство, так как водителям не требуется ожидать приезда сотрудников ГАИ. При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании извещения, а виновник не привлекается к административной ответственности.

Возможность при незначительном ДТП оформить его без вызова ГАИ путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии появилась с 2010 года. Такие бланки выдаются в обязательном порядке при заключении договора страхования бесплатно страховщиками, а также в почтовых отделениях и на автозаправках.

Участники ДТП имеют право не сообщать о нем в ГАИ только при наличии одновременно нескольких обстоятельств: вред причинен только двум транспортным средствам; у водителей отсутствуют претензии к состоянию друг друга (данные лица не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ и т.д.); у участников ДТП нет разногласий по характеру и видимым повреждениям транспортных средств, обстоятельствам причинения вреда, и один из водителей признает свою вину; в отношении транспортных средств действуют договоры обязательного страхования гражданской ответственности их владельцев; водители имеют право управления транспортными средствами соответствующей категории; вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается их водителями в размере до 400 евро. С 1 сентября вступает в силу указ от 11 мая 2019 года №175 "О страховании", в соответствии с которым увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро.-0-