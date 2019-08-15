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Прогноз оптимистичный! Погода в Витебске в выходные
16.08.2019 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К выходным погода значительно улучшится, дожди прекратятся, будет тепло — такой оптимистичный прогноз у
В субботу, 17 августа, температура +20…22 градуса. Без осадков.
В воскресенье, 18 августа, днем — до +22 градусов. Переменная облачность, но дождя не будет.
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К выходным погода значительно улучшится, дожди прекратятся.
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