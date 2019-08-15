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Новый тариф от МТС "Супер max+": 20 ГБ трафика и безлимит минут во все сети

16.08.2019 10:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Новый тариф от МТС "Супер max+": 20 ГБ трафика и безлимит минут во все сети

МТС представляет новый тариф линейки "Супер" — "Супер max+". Предложение включает безлимит на соцсети, мессенджеры и YouTube, 20 ГБ трафика и безлимит минут во все сети.

Одно из преимуществ "Супер max+" — возможность накапливать неиспользованный трафик. Гигабайты, неизрасходованные за месяц, не сгорают, а переносятся на следующий. Таким образом абонент может накопить до 40 ГБ интернет-трафика и использовать его в течение неограниченного периода времени.

Для новых абонентов оператора, подключивших "Супер max+", действует скидка на абонентскую плату: 16,5 рублей в течение первых 90 дней после подключения, далее стоимость составит — 25 рублей. Кроме того, по условиям акции новички получают безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/сек за 0 рублей на 3 месяца и возможность пользоваться сервисом "МТС ТВ" бесплатно в течение первых 30 дней после подключения.

Также акция предусмотрена и для новых абонентов других тарифных планов линейки "Супер". Подключив тарифы "Супер 8" или "Супер" по 14 ноября 2019 года, новички получат скидку на абонплату и бесплатный доступ к сервису "МТС ТВ" в течение первых 30 дней. Новые абоненты тарифного плана "Супер 8" смогут пользоваться безлимитным интернетом за 0 рублей в течение 3 месяцев с момента подключения.

*Подробнее о тарифе "Супер max+" здесь.

**С 15 августа тарифный план "Супер max" переведен в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на нем не осуществляется. Абоненты, которые уже являются пользователями тарифа "Супер max", могут продолжить обслуживание на нем на прежних условиях.

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МТС представляет новый тариф линейки "Супер" — "Супер max+". Предложение включает безлимит на соцсети, мессенджеры и YouTube, 20 ГБ трафика и безлимит минут во все сети. ...
 
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