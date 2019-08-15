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Гражданин Казахстана в Минске по чужим картам покупал в интернете товары, технику и мебель
16.08.2019 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина Казахстана, жителя Минска. По данным следствия, он с помощью реквизитов чужих карт делал покупки в интернет-магазинах. В деле — 150 эпизодов,
События датируются августом 2018 — февралем 2019 года. Мужчину обвиняют в том, что он, «действуя совместно с неустановленными лицами», с помощью данных чужих банковских карточек (выданных в США и Великобритании) делал дорогие покупки в интернет-магазинах Беларуси.
«При заказе товара обвиняемый не указывал свое настоящее имя и скрывал адрес проживания, договариваясь с операторами и курьерами о получении имущества в городе или в пунктах самовывоза. Для этого он обращался за помощью к так называемым дропам — подставным физическим лицам, которые за небольшое денежное вознаграждение (как правило, около 10−15 белорусских рублей) сами забирали этот товар и передавали обвиняемому», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Иногда обвиняемый обращался с такими просьбами к таксистам, которым кроме оплаты по тарифу добавлял «процент».
В дальнейшем покупки он использовал для собственных нужд: делал ремонт в квартире, обставлял ее техникой и мебелью, а также покупал косметику и бытовую химию. Какую-то часть товара продавал через объявления в интернете, со значительной скидкой.
«Для примера, новые наушники AirPods мужчина продавал всего за 250 белорусских рублей при рыночной стоимости таких же в специализированных магазинах не менее 420 рублей, а часы Samsung Gear S3 Frontier — за 550 рублей (рыночная цена на тот момент — не менее 799 рублей)», — уточнили в СК.
Общий ущерб от действий мужчины оценивают в сумму не менее 60 тысяч рублей, а общее число эпизодов превышает 150. Уточняется, что раскрыть схему удалось при содействии с МВД, представителей платежной системы Visa International и служб безопасности банков в Беларуси.
Мужчину обвиняют в хищении и покушении на хищение, по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса. За такое грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.
Уголовное дело в отношении других граждан, предполагаемых сообщников, выделено в отдельное производство и расследуется до сих пор.
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Число эпизодов превышает 150. Все продолжалось примерно полгода.
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