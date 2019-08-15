Гражданин Казахстана в Минске по чужим картам покупал в интернете товары, технику и мебель

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина Казахстана, жителя Минска. По данным следствия, он с помощью реквизитов чужих карт делал покупки в интернет-магазинах. В деле — 150 эпизодов, сообщает Следственный комитет.

События датируются августом 2018 — февралем 2019 года. Мужчину обвиняют в том, что он, «действуя совместно с неустановленными лицами», с помощью данных чужих банковских карточек (выданных в США и Великобритании) делал дорогие покупки в интернет-магазинах Беларуси.

«При заказе товара обвиняемый не указывал свое настоящее имя и скрывал адрес проживания, договариваясь с операторами и курьерами о получении имущества в городе или в пунктах самовывоза. Для этого он обращался за помощью к так называемым дропам — подставным физическим лицам, которые за небольшое денежное вознаграждение (как правило, около 10−15 белорусских рублей) сами забирали этот товар и передавали обвиняемому», — рассказали в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Иногда обвиняемый обращался с такими просьбами к таксистам, которым кроме оплаты по тарифу добавлял «процент».

В дальнейшем покупки он использовал для собственных нужд: делал ремонт в квартире, обставлял ее техникой и мебелью, а также покупал косметику и бытовую химию. Какую-то часть товара продавал через объявления в интернете, со значительной скидкой.

«Для примера, новые наушники AirPods мужчина продавал всего за 250 белорусских рублей при рыночной стоимости таких же в специализированных магазинах не менее 420 рублей, а часы Samsung Gear S3 Frontier — за 550 рублей (рыночная цена на тот момент — не менее 799 рублей)», — уточнили в СК.

Общий ущерб от действий мужчины оценивают в сумму не менее 60 тысяч рублей, а общее число эпизодов превышает 150. Уточняется, что раскрыть схему удалось при содействии с МВД, представителей платежной системы Visa International и служб безопасности банков в Беларуси.

Мужчину обвиняют в хищении и покушении на хищение, по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса. За такое грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.

Уголовное дело в отношении других граждан, предполагаемых сообщников, выделено в отдельное производство и расследуется до сих пор.

Чтобы избежать хищения денег с банковских карт Следственный комитет рекомендует: не оставляйте банковскую карту без присмотра и не передавайте ее другим лицам; никогда не отправляйте данные ваших платежных карт другим лицам. Известны случаи, когда мошенники присылают письма и SMS-сообщения от имени банков с просьбой прислать номер карты и иную финансовую информацию. Помните, что банки такой способ получения данных не используют, запрашиваемая информация у них имеется и просить ее переслать нет необходимости; при использовании платежей посредством интернета используйте технологии обеспечения дополнительной безопасности платежей, например, 3-D Secure; если на ваш телефон пришло сообщение с кодом 3-D Secure, не передавайте его никому, а немедленно обратитесь в банк или заблокируйте карту, чтобы злоумышленникам невозможно было снять с нее деньги; следите за тем, чтобы на компьютере, при помощи которого вы осуществляете финансовые операции, было установлено лицензионное ПО и не было установлено вредоносных программ, которые без вашего ведома могут передавать информацию третьим лицам. Также, нередко, злоумышленники покупают товар через подставных лиц, так называемых дропов, которым платят небольшие деньги. В этой связи следователи обращаются к гражданам, которых незнакомые или малознакомые лица просят забрать из пункта самовывоза интернет-магазина какой-либо товар. Перед выполнением сомнительной просьбы, уточните у человека, по какой причине он не может сделать это сам. Возможно, он знает, что приобрел данный товар с использованием незаконно полученных реквизитов банковских платежных карт. Помните, что в таком случае вы можете стать соисполнителем преступления и быть привлечены к уголовной ответственности.