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Наркокурьера в Бобруйске приговорили к 11,5 годам колонии: вез из Питера термос с гашишем

16.08.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бобруйчанина приговорили к 11,5 годам колонии за незаконный оборот наркотиков, пишет «Коммерческий курьер». 47-летнего мужчину задержали, когда он вез на поезде из Санкт-Петербурга почти 300 граммов гашиша, большую часть которого прятал в термосе с чаем.


Фото: komkur.info

Силовикам стало известно, что 25 ноября человек, который при себе может иметь партию наркотиков, выехал из Санкт-Петербурга и направляется в Бобруйск. В Могилеве соседями к нему в плацкарт подсели милиционеры в штатском. В соседнем отделении для страховки также были их коллеги. В итоге в Бобруйске мужчину задержали в пяти метрах от вагона.

Перед началом обыска мужчина сказал, что в правом кармане куртки у него лежит коробочка с кусочками гашиша. При этом молчал о том, что милиционеры нашли сами: содержимое термоса. В нем лежали шесть пластин гашиша. В результате общий вес запретного груза составил более 290 граммов.

В суде мужчина утверждал, что весь груз вез для себя. Ему, мол, как постоянному клиенту предложили купить 300 граммов наркотика по оптовой цене — за 150 тысяч российских рублей. Он рассчитал, что «на год хватит» — и отдал за товар свою зарплату за 3 месяца. А о содержимом термоса молчал, потому что «думал, вдруг не найдут». Примечательно, что перед отъездом бобруйчанин залил в емкость холодный чай и даже демонстративно пил его в поезде.

Бобруйчанин на следствии и в суде утверждал, что в начале 2000-ных он употреблял наркотики, когда ездил на заработки в Россию. А 2−3 года назад совершенно случайно в Питере после хоккейного матча познакомился с гостями северной столицы из одной горной республики. Они-то и угостили его гашишем, рассказали, как можно его купить. Что бобруйчанин и делал несколько раз, правда, покупал малыми дозами исключительно для собственных нужд, говорил он.

А бобруйчанин, который проходил по делу как свидетель, сказал, что знает подсудимого как «имеющего дело с гашишем» уже 5−6 лет. Причем года с 2016-го он является постоянным покупателем. Рассказывал свидетель и такие подробности, как возможность купить наркотики в долг. А еще что обвиняемый в последний раз звонил ему утром 26 ноября — говорил, что как раз сейчас возвращается из России, напоминал о долге.

Подсудимый пытался опротестовать приговор, но областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменений. Он вступил в силу.

 
Теги: Могилев
 
 
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47‑летнего бобруйчанина задержали с почти 300 граммами наркотика.
 
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