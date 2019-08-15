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«Мы разучились пахать». Президент инспектирует уборку урожая на Минщине

16.08.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой 16 августа Стародорожский район, традиционно начал разговор с хода уборочной кампании и осенне-полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент поинтересовался, как в районе идет уборка колосовых зерновых. Ему доложили, что осталось примерно 5%, в том числе овес и ячмень.

«Овес и ячмень, конечно, надо было давно убрать. Я специально затрагиваю этот вопрос. Я вас предупреждал, что главное — стратегия в эту уборочную кампанию. Мы все время говорим: уборка, уборка… И журналисты (они же не специалисты) подхватили это и раздули до космических размеров. Это даже не первый, а второй этап уборки. Первый — травы. Второй этап — уборка зерновых. Она уже перестала быть у нас главной, потому что мы зерновые поурезали, а остальное отдали под кукурузу, рапс. Колосовые у нас — не главное в уборке. К уборке еще огромные площади картофеля, сахарной свеклы. Вот где еще уборка, она только началась», — сказал глава государства.

«Поэтому я и говорил о стратегии, особенно сейчас. Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Все, что у нас осталось, — 10−13%, а это хорошие хлеба. И этот хлеб надо взять», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что по плану в нынешнем году должны собрать более 9 млн т зерна, включая кукурузу и рапс. «Поэтому колосовые зерновые надо убрать. Уберем — получим 7 млн т зерна колосовых — будем с хлебом», — сказал он.

Президент также обратил внимание на подготовку к уборке кукурузы: «В этом году кукуруза хорошая, потерять нельзя. А, во-вторых, мы должны до 9−9,5 млн т добирать за счет кукурузы. Мы же не зря площади такие под кукурузу отвели. И в текущем году у нас нет выхода с учетом того, что нам надо резервы восполнить. У нас есть такая возможность».

Александр Лукашенко также поручил закупать в резерв не около 850 тыс. т зерна, а до 1 млн т. «Один миллион мы должны закупать и положить в резерв. Накормить народ (это не много надо нам хлеба), и остальное останется в резерве. Поэтому в эти дни — сегодня-завтра-послезавтра — мы должны напрячься настолько, чтобы убрать все из зерновых колосовых», — заявил белорусский лидер.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

При этом он подчеркнул недопустимость рвать технику. «Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите. Нет, значит, вручную косите и выносите, как это было раньше. И везде надо иметь, особенно в Витебской области, комбайны на гусеничном ходу», — отметил глава государства.

Особый акцент Александр Лукашенко сделал на необходимости соблюдать культуру земледелия. И это умеют делать. Соответствующий вывод президент сделал, видя, насколько качественно обстоят дела на полях к его приезду. «Если умеешь, как надо делать, привези сюда председателей исполкомов и заставь их сделать так. Не откладывай на завтра. Культура земледелия — каждый клочок должен быть обработан, как вокруг этой фермы, — сказал он. — Вы делаете, чтобы показать. С одной стороны, это хорошо, с другой, — плохо. Думаю, умеете же! Так сделайте это везде!».

Профильным вице-премьеру и министру Александр Лукашенко поручил взять соответствующие вопросы на контроль. «Чтобы мы наконец-то перестали говорить о культуре земледелия», — отметил он.

Обратил внимание президент и на важность оперативной уборки с полей соломы, чего ранее не дала сделать погода.

Еще одно поручение — контролировать качество вспашки земель, от чего зависят дальнейшие работы на земле. «Мы разучились пахать. Если поле вспахано через пень-колоду и завтра надо грейдером ровнять, то лучше не надо пахать, — подчеркнул глава государства. — Никакая сеялка не выровняет, даже если многооперационная. За вспашку, я помню еще в мои времена партия требовала (молодцы, правильно требовали), надо очень много платить механизаторам. Больше даже, чем на уборке. Если ровно вспахано — затраты меньше на посев».

«Это не мелочи. На это необходимо обращать серьезное внимание, — отметил Александр Лукашенко. — Сейчас очень большие объемы надо будет поднять. Спланируйте все. Где надо, значит, надо и ночью работать. Надо вовремя посеять».

 
 
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При этом он подчеркнул недопустимость рвать технику. «Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн...
 
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