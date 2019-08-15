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12 лет колонии получил россиянин, который пытался ввезти в Беларусь 21 кг наркотиков

16.08.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 августа в Каменце огласили приговор россиянину, который пытался провезти через польско-белорусскую границу 10 кг марихуаны и 11 кг гашиша, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.


Фото: gpk.gov.by

30 марта обвиняемый ехал из Польши в Беларусь на Land Rover через пункт пропуска «Песчатка». На автомобиль мужчины среагировала служебная собака пограничников. Во время досмотра выяснилось, что в бензобаке внедорожника водитель спрятал 29 пакетов и 52 цилиндрических сосуда с веществами растительного происхождения, сообщал ранее Госпогранкомитет.

Экспертиза установила, что обвиняемый пытался провезти через границу 10 кг марихуаны и 11 кг гашиша.

Суд Каменецкого района признал мужчину виновным в незаконном обороте наркотиков и перемещении через границу наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Обвиняемый пытался провезти через границу 10 кг марихуаны и 11 кг гашиша.
 
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