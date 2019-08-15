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Лукашенко: По падежу скота разборки будут жесточайшие

16.08.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко пообещал серьезные разборки за падеж скота и поручил детально разобраться в этой ситуации, подвести итоги в целом по стране. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Минскую область.

«За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие».

Как сообщил помощник президента Александр Косинец, в прошлом году в Минской области погибло 19,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 102,8 тыс. голов свиней. За первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тыс. голов, свиней — 59,6 тыс. «То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% — свиней. Здесь надо проводить очень серьезную работу», — отметил он.

В свою очередь губернатор Минской области Анатолий Исаченко пояснил, что на самом деле падеж скота в регионе уменьшился: просто статистику перестали прятать и теперь цифры кажутся большими. «Есть непроизводительное выбытие скота. Оно делится на три направления: падеж, убой или прирезка на месте и продажа населению. Эти два показателя — убой и продажа населению — всегда идут вверх, дабы скрыть падеж. Когда я пришел, мы это прекратили и сказали, что надо показывать то, что есть. И теперь у нас падеж якобы увеличился, но на самом деле за позапрошлый год мы снизили на 16 442 головы непроизводительное выбытие. За первое полугодие этого года — снижение практически 2 тыс. То есть мы убрали жуликов, показываем реальную картину, непроизводительное выбытие уменьшается, хотя оно и есть», — сказал председатель облисполкома.

Он отметил, что по статистике в 2017 году было убито 25 тыс. голов скота в хозяйствах области. «Это же неправда. Зачем столько скота убивать хозяйствам? Это скрытый падеж. Мы это прекратили, и у нас якобы, по статистике, падеж возрос. На самом деле нет, он уменьшился», — обратил внимание губернатор.

Его слова подтвердил и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. «После того, как мы начали масштабно изучать эту проблему, все-таки немного снизились темпы по сравнению с прошлогодними», — констатировал он.

Александр Лукашенко поручил детально разобраться в этой ситуации, подвести итоги в целом по стране. Отдельные функции здесь возложены также на Генеральную прокуратуру.

 
 
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«За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма - для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это...
 
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