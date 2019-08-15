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До +25°С ожидается в Беларуси 17 августа

16.08.2019 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +25°С ожидается в Беларуси 17 августа
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики слабый туман. Ветер будет северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, местами - 5-7 выше нуля. Днем будет плюс 19-25, по юго-востоку - 16-18 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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