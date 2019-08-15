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15 августа в Столинском РИК прошел приём граждан помощником Президента

16.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

15 августа в Столинском РИК прошел приём граждан помощником Президента
На протяжении девяти часов общался с жителями Столинского района помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Свою работу в регионе помощник Президента начал с проведения прямой линии. В течение двух часов жители Столинщины обращались с насущными проблемами.  В своём большинстве вопросы касались земельных участков, выделения льготных кредитов на строительство дома либо квартиры, улучшения жилищных условий, оздоровления пенсионеров,  благоустройства дорог, трудоустройства, перерасчёта пенсии и т. д.

Надо сказать, что подобные темы подымали и те, кто приходил на личный приём к Анатолию Маркевичу.

Подводя итоги визита, помощник Президента Республики Беларусь отметил, что такие житейские, каждодневные моменты, как грейдирование улиц, их освещение, благоустройство – должны быть постоянно в поле зрения власти. Да, есть вопросы так называемого земельного наследия. Например, установление границ участков. Это характерно не только для Столинщины. Порой бывает так, что человек уже этим живёт. И своей целью ставит не разрешение вопроса, а доказать тому же соседу свою правоту. К сожалению, так бывает и при возникновение проблем иного характера.

Было также отмечено, что райисполком системно работает в вопросах трудоустройства. Другая сторона этой темы – желание человека получить ту или иную работу.

Что касается выделения льготных кредитов на строительство жилья, то Анатолий Маркевич заверил, что все данных будут обобщены (не только по Столинскому району) и озвучены на самом высоком уровне.

 — Наши люди, наши семьи, мы должны оказывать всяческую поддержку, — сказал помощник Президента. – Вопросы есть. Если их решать планомерно, грамотно и, конечно, не нарушая законодательство, то будет необходимый результат.

Елена КЛИМУШКО

Подробный материал о приёме граждан помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем, читайте в ближайшем номере газеты «Навіны Палесся».

 
 
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На протяжении девяти часов общался с жителями Столинского района помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
 
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