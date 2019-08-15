Наш земляк едет на «Щит Союза-2019»

Источник материала: Навiны Палесся



Иван Семейко из аг. Велемичи в числе участников учения Беларуси и России «Щит Союза-2019».

Уже в сентябре пройдет совместное оперативное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза-2019». На российских полигонах военнослужащие двух стран будут набираться ценного опыта совместной работы, взаимодействия и полевой выучки при выполнении совместных задач. А также получат хорошую практику управления войсками в ходе ведения военных действий на широком фронте.

Как водится, на учения отправляются наиболее подготовленные, лучшие военные специалисты. Среди них и наш земляк – водитель-механик зенитной самоходной установки Тунгуска гвардии рядовой Иван Семейко.

До службы в армии Ваня успел некоторое время поработать в одном из сельскохозяйственных производственных кооперативом на должности механизатора. Однако когда пришло время призыва и пришла повестка в военкомат, парень был морально готов. Шел в военный комиссариат уже с четкой установкой: служба в армии – это очередная ступень в жизни каждого мужчины, и в этом нет ничего критичного. Там ему предложили службу в прославленной 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

Срочная военная служба – это кардинальная смена привычного уклада жизни. Для некоторых парней такой выход из зоны комфорта иногда сопряжен с проблемами адаптации к новым условиям жизни. Для некоторых, но не для Ивана. Помогла быстро приспособиться личная самоорганизация, эмоциональная устойчивость и та самая внутренняя установка, с которой он шёл в военкомат.

По словам парня, служится ему отлично. Скучать не приходится – бригадные учения, обслуживание вооружения и военной техники и многие другие важные и ответственные мероприятия боевой подготовки. По признанию Ивана, он так прикипел к вверенной ему военной технике, что расставаться с ней по окончанию службы будет грустно.

– Тунгуска – мощная и крутая махина, – говорит он. – Если бы мне разрешили приехать на ней к себе в деревню, от девчонок, уверен, не было бы отбоя!

В ходе различных учений Иван осваи-вает премудрости военной науки. И, судя по отзывам командиров, у него это неплохо получается.

– На мой взгляд, тому в немалой степени способствует то, что у нас очень дружный коллектив, – поделился гвардеец. – Все парни стараются достойно выполнять воинские обязанности и в случае чего – обязательно приходят друг другу на помощь.

Самым интересным событием за время службы Иван Семейко считает предстоящее учение. Как он сам признается, даже представить себе не может масштабы такого мероприятия, однако ждет его с нетерпением. Пожелаем нашему земляку, да и всем тем соотечественникам, кто уже совсем скоро отправится на российские полигоны, успеха в совместном оперативном учении «Щит Союза-2019».

Ольга ШВЕД

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