Источник материала: Навiны Палесся





УП «Столинская ПМК-24» – это целая эпоха в строительной отрасли района. Это сплочённый успешный коллектив, за плечами которого 60 лет труда, плоды которого мы видим каждый день. Это лицей, школы, детские сады, больницы, многоквартирные дома, животноводческие фермы района; это жемчужина города – физкультурно-спортивный комплекс «Аквамарин» и многое-многое другое.

















К своему юбилею коллектив, занесённый на областную и районную Доску почёта, подошёл с достойными итогами работы. За большой работой стоят конкретные люди – от руководителя до рядового строителя. И все они собрались в актовом зале Столинского ГДК, где прошла торжественная встреча, посвящённая сразу двум праздникам: Дню строителя и 60-летию ПМК-24.

Почётными и желанными гостями на мероприятии стали бывшие руководители предприятия. Владимир Вабищевич поздравил присутствующих с юбилеем, пожелал новых трудовых достижений и успехов. На встрече присутствовал и руководитель середины 80-ых годов – Святослав Басовец, во времена которого предприятие очень плодотворно работало.

Затем лучшие из лучших получили заслуженные знаки внимания. Почетную грамоту Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь получил начальник УП «Столинская ПМК-24» Ярослав Савич. Коллективу ПМК-24 вручен Диплом первой степени и ценный подарок (бензопила). Почётные Грамоты ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» получили моторист БСУ Николай Бруцкий и дорожный рабочий Павел Озимко. Ряд работников получили Благодарственные письма.

Каменщики Александр Кривопуст и Антон Лешкевич награждены Дипломом и единовременной выплатой за почётное третье место в конкурсе профессиональных мастеров среди предприятий Брестоблсельстроя.

Штукатур Андрей Германович отмечен Почётной грамотой Столинского райисполкома, а столяр Василий Андрейковец – Почётной грамотой Столинского райсовета депутатов.

Свои Почётные грамоты лучшим работникам вручены и собственно от УП «Столинская ПМК-24». Их получили: водитель Степан Вабищевич, прораб Александр Гайкевич, бетонщик Михаил Демко, машинист автогидропогрузчика Василий Дмитрук, механик Алексей Коромыслов, монтажник наружных трубопроводов Василий Мамайко, каменщик Олег Савончик, старший прораб Леонид Симончик, каменщик Валерий Сухопар и бетонщик Владимир Юхневич.

Хочется отметить, что коллектив ПМК 24 на сегодня полон сил и молодой крови. На всех «постах» от верхов до низов – много инициативных молодых сотрудников.

Например, активные и позитивные начальник планового отдела Андрей Ковальский, председатель профсоюзного комитета Валерий Ляшко, заместитель начальника Виктор Немшон. Они знакомят с премудростями строительной профессии и проводят для корреспондента мини-экскурсию по предприятию. Хочется отметить: фасад здания очень хорош. И цветы, и кованые арки, и качели. Это очевидно – благоустройству тут уделяют пристальное внимание…

Сегодня «Столинская ПМК-24» оказывает широкий спектр услуг: общестроительные работы малых и крупных объектов, капитальные и текущие ремонты, работы по благоустройству территории; отделочные работы. А ещё – реализация и доставка инертных материалов, лесозаготовка и обработка древесины, производство товарного бетона с доставкой и многое другое.

Прямо во дворе – цех по изготовлению металлоконструкций. Тут мы знакомимся с молодым человеком, который «любит железо» во всех смыслах – это Алексей Коромыслов (фамилия имеет российские корни, дедушка Алексея – охотник-сибиряк). Механик малой механизации работает с железом и на работе и… дома. На работе занимается изготовлением металлоконструкций и обслуживанием средств малой механизации, а в свободное от работы время увлекается мотоциклами. Да так продуктивно, что является вице-президентом и казначеем мотоклуба «Айрон Самурай». А ещё Алексей – человек семейный. Отец двух замечательных малышек.

Поднимаемся в «офис». Тут застаём старшего прораба Леонида Симончика. После окончания Брестского политехнического института – 15 лет стажа в разных должностях. Старший мастер, прораб, старший прораб… Первый свой объект помнит и сейчас – это одноквартирный жилой дом в Струге. А потом – внушительный список новых проектов: многоквартирные дома в Столине и Пинске, здания суда и Белгосстраха в Столине, опять же – «Аквамарин» – непростой и даже специфический объект с бассейнами, где пришлось применить беспрерывный процесс заливки чаши…

На отличном счету и молодой каменщик Андрей Стельмах, который не изменяет любимой работе. До армии работал в ПМК-24. После армии вернулся сюда же. Ответственный и трудолюбивый.

А инженерно-плановый коллектив мы фотографируем на фоне кубков и наград предприятия. Этакая личная «аллея славы» и… хорошего настроения от собственных успехов. От профессиональных до спортивных. Это как раз на входе в главное здание. Видимо для того, чтобы и сотрудники, и посетители могли любоваться этим стимулом для новых побед!

Пусть мы не можем рассказать о каждом здании, дне, работнике этого предприятия (их невероятно много!), но мы можем пожелать юбилярам новых успехов, больших достижений в их благородном и нужном… искусстве. Искусстве строить.

Лилия ГУЩА

Фото автора

и из архива ПМК-24