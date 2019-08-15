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«Я такой же, как все…»

16.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

«Я такой же, как все…»
В свои 75 лет Виктор Яковлевич Апанасович из Столина выглядит бодрым и позитивным. А всё потому, что он – живой пример — пропаганда здорового образа жизни. Есть у него личное кредо: пока бегаешь – чувствуешь себя нормально, бросишь – станешь «развалюхой».

В свой день рождения виновник торжества был приглашён в районный исполнительный комитет, где его искренне поздравляли и чествовали с юбилеем первые лица района. Ведь Виктор Яковлевич – уважаемый учитель с большим стажем, опытом и принципиальным подходом к работе.
…Родился Виктор Апанасович в Видиборе. После школы нашёл своё призвание. Первый учитель в своей семье, но по его стопам вскоре пошли брат и сестра.
Первые 16 лет учительствовал в родной школе. Делился не только своими глубокими познаниями в физике и математике. Плюс ко всему преподавал пение и отменно играл на баяне!
Но львиную долю своей жизни и трудового стажа – целых 38 лет – отдал всё же другой школе – СШ № 2 г..Столина, где его тепло вспоминают как профессионала своего дела.
Мой сегодняшний герой оставил след и в спортивной жизни района. Всегда активно участвовал в спартакиаде «Вертикаль», которая, к слову, началась именно в Столинском районе. Уважал и футбол, и волейбол, и большой теннис…
Кстати, в большой теннис Виктор Яковлевич с удовольствием играет до сих пор! И спорт, и здоровое питание – результат прекрасно выглядящего пенсионера. Он не представляет своё утро без каши, а день – без молочных продуктов, которые считает кладезем здоровья.
Виктор Яковлевич с женой Альбиной выпустили в свет двух сыновей, которые, кстати говоря, подтвердили народную мудрость, что яблочко от яблоньки… Судите сами: оба получили высшее образование в БГУ, оба имеют математический склад ума и способности к точным наукам. Отцовские гены.
Ко всем положительным качествам Виктора Апанасовича можно смело добавлять и его скромность. В ответ на фразу-благодарность «спасибо за всё, что вы сделали», он тушуется и отвечает:
– Я такой же, как все. Я не особенный…
А это уже особенная черта!
Лилия ГУЩА
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В свои 75 лет Виктор Яковлевич Апанасович из Столина выглядит бодрым и позитивным. А всё потому, что он – живой
 
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