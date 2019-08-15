Молодой человек года: Я люблю свою работу!

Источник материала: Навiны Палесся



Не ошибусь, если скажу: Дмитрий Круг – сотрудник на вес золота.

Он успешно справляется и с обязанностями инженера по подготовке производства в ДРСУ-141, и с работой заместителя начальника по идеологической работе, и с общественной нагрузкой, возложенной на него как на председателя первичной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь». Поэтому вполне логично и закономерно, что он – «Молодой человек года» в сфере строительства.

Дмитрий родился в Столине. После школы отучился в Столинском аграрно-экономическом колледже и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в г. Горки.

Первая должность в родном ДРСУ-141 – инженер по материально-техническому снабжению. С 2015 года Дмитрий работает в плановом отделе. Принимает проектно-сметную документацию, снабжает необходимой информацией мастеров и прорабов, составляет калькуляцию на материалы и т. д.

– У вас такая спокойная размеренная работа? Не скучно?

– Что вы, – тут же заступается за своё дело мой собеседник. – Я очень люблю свою работу!

И трудовые будни у него насыщенные. Дмитрий пропагандирует здоровый образ жизни личным примером. Да и весь коллектив предприятия активно участвует и побеждает в спортивно-массовых мероприятиях.

Свободное от работы время Дмитрий Круг проводит с семьёй – женой Ириной и сынишками – трёхлетним Александром и Даниилом, которому пока всего восемь месяцев. И о своих малышах мой собеседник готов рассказывать долго и с запалом. Сразу видно: и как отец он тоже состоялся.

Лилия ГУЩА

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