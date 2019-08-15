ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодой человек года: Я люблю свою работу!

16.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Молодой человек года: Я люблю свою работу!
Не ошибусь, если скажу: Дмитрий Круг – сотрудник на вес золота.
Он успешно справляется и с обязанностями инженера по подготовке производства в ДРСУ-141, и с работой заместителя начальника по идеологической работе, и с общественной нагрузкой, возложенной на него как на председателя первичной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь». Поэтому вполне логично и закономерно, что он – «Молодой человек года» в сфере строительства.
Дмитрий родился в Столине. После школы отучился в Столинском аграрно-экономическом колледже и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в г. Горки.
Первая должность в родном ДРСУ-141 – инженер по материально-техническому снабжению. С 2015 года Дмитрий работает в плановом отделе. Принимает проектно-сметную документацию, снабжает необходимой информацией мастеров и прорабов, составляет калькуляцию на материалы и т. д.
– У вас такая спокойная размеренная работа? Не скучно?
– Что вы, – тут же заступается за своё дело мой собеседник. – Я очень люблю свою работу!
И трудовые будни у него насыщенные. Дмитрий пропагандирует здоровый образ жизни личным примером. Да и весь коллектив предприятия активно участвует и побеждает в спортивно-массовых мероприятиях.
Свободное от работы время Дмитрий Круг проводит с семьёй – женой Ириной и сынишками – трёхлетним Александром и Даниилом, которому пока всего восемь месяцев. И о своих малышах мой собеседник готов рассказывать долго и с запалом. Сразу видно: и как отец он тоже состоялся.
Лилия ГУЩА
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не ошибусь, если скажу: Дмитрий Круг – сотрудник на вес золота. Он успешно справляется и с обязанностями инженера по подготовке
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый тариф от МТС "Супер max+": 20 ГБ трафика и безлимит минут во все сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика