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Если помощь своевременная – результат положительный

16.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Если помощь своевременная – результат положительный
Расширенное заседание оперативного штаба по недопущению заноса и распространения инфекционного заболевания на территории Столинского района прошло 13 августа в д. Хотомель.
Повод – подтвержден случай падежа лошади от сибирской язвы.
В деревню прибыли все руководители заинтересованных служб во главе с председателем Столинского райисполкома Григорием Протосовицким.
Жителям довели необходимую в данной ситуации информацию.
Главный врач Столинской ЦРБ Виктор Мойсюк рассказал, как надо вести себя в этом случае людям. Приём каких медикаментов назначен жителям, а их более 40 человек, кто выделен в группу контактированных.
Главный ветеринарный врач Виталий Жакун объяснил, как идёт процедура вакцинации животных – и лошадей, и коров, и коз, и овец в том числе.
Ранее каждый год прививки от сибирской язвы получали только лошади аг. Рубель.
Особое внимание сельчан было сосредоточено на том, что сибирская язва у животных излечима. Только нужно своевременно обратиться за помощью. Поэтому хозяевам при малейшем подозрении надо вызывать ветеринара.
Ещё один важный момент в данной ситуации нужно понимать жителям. Речь идёт о карантине, что наложен на деревню. Снять его можно через 14 дней с момента последней вакцинации животного. И если кто-либо из сельчан «затормозит» этот процесс, соответственно, отодвинется и период снятия. А при карантине нельзя вывозить из населённого пункта ни говядину, ни свинину и т. д.
В этой связи перед въездом в деревню и на выезде установлены посты сотрудников ровд.
И это не должно смущать людей и вызывать какие-то негативные эмоции. Передвижению жителей препятствий никаких нет.
Необходимую информацию до населения довели и представители других районных служб.

Елена
КЛИМУШКО

 
 
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